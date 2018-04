Apoyo a Meade como ciudadano; seguiré en el PRD: Aureoles

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aclaró que su apoyo a José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la coalición ‘Todos por México’, es personal, que no forma parte de su equipo de campaña, y que seguirá militando en el PRD.

"No es un pecado ni un delito decir que la mejor opción es José Antonio Meade y me defenderé si quieren expulsarme del partido. Es sólo una opinión personal y no voy a trabajar para él", expresó el gobernador este lunes en entrevista con Grupo Fórmula.

Aureoles publicó el sábado en su cuenta de Twitter que "tras una profunda reflexión, y anteponiendo el interés de México, he llegado a la conclusión de que el próximo Presidente de México debe ser José Antonio Meade".

Esto llamó la atención de los usuarios de redes sociales, ya que al inicio de las campañas el gobernador de Michoacán apoyó a la coalición ‘Por México al Frente’.

Tras una profunda reflexión, y anteponiendo el interés de México, he llegado a la conclusión de que el próximo Presidente de México debe ser @JoseAMeadek. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) April 22, 2018

“Mi postura ya la había fijado en distintos momentos con respecto a la iniciativa de ‘Por México al Frente’. Eso acabó en otra cosa, no en lo que pensamos muchos y muchas ciudadanas”, dijo.

Aureoles aclaró que su preferencia la expresa como ciudadano, aún cuando ostenta un cargo público. Desde 2015 está al frente del Gobierno de Michoacán, y desde 1989 forma parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Soy militante y fundador del PRD y ahí voy a seguir, excepto que me corran, pero yo no he cometido ningún delito”, detalló.

El Comité Ejecutivo Nacional del PRD ya alista una sanción, según informó el dirigente nacional del partido, Manuel Granados.

“La decisión unilateral y personal del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no representa ninguna postura del PRD. Rechazamos contundentemente cualquier alianza con partidos políticos distintos a nuestra coalición”, afirmó Granados en conferencia de prensa.