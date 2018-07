Antes de continuar con la reconstrucción, necesitamos información: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, virtual jefa de Gobierno electa, dijo que antes de continuar con la reconstrucción de la Ciudad de México, necesitan tener la información sobre el presupuesto destinado a apoyos para los damnificados.

“Primero queremos obtener la información, eso es lo más importante para nosotros por el momento: qué pasó con el recurso de la reconstrucción, cómo se ha utilizado (...) qué están haciendo para el apoyo, porque hay una parte que no tiene que ver con créditos”, expresó en su arribo a la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores electos de este miércoles.

Asimismo, afirmó que hablará con los diputados locales sobre el tema de la fiscalía autónoma, puesto que no se trata de traspasar los problemas y las inercias de la Procuraduría actual a la nueva fiscalía.

“Está el tema de la fiscalía autónoma que tiene que ser un proceso, no puede ser de la noche a la mañana porque si bien no está en la Constitución, no queremos que sea nada más traspasar la procuraduría actual a una fiscalía autónoma, cargando todas las inercias y problemas que tiene la procuraduría actual”, detalló la morenista.

Además expresó que otros temas fundamentales que tiene que tratar en una reunión “bilateral” con AMLO serán el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), así como el de la descentralización de las Secretarías gubernamentales.

Estuvimos en reunión con el próximo Presidente de la República @lopezobrador_ donde hablamos de garantizar la austeridad republicana y acabar con la corrupción. ¡No vamos a fallar! pic.twitter.com/urA4EZEQg7 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 12 de julio de 2018

En cuanto a su agenda pública, Sheinbaum Pardo declaró que la retomará luego de reunirse internamente con su gabinete la próxima semana.

“Estoy en este proceso tanto esta semana como la próxima, definiendo ya mi gabinete, una vez que ya tengamos eso y unas reuniones internas importantes, retomaríamos la agenda pública”, puntualizó.