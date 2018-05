Anaya también propone bajar precio de gasolina porque no levanta: López Obrador

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles estar sorprendido porque Ricardo Anaya, de la coalición ‘Por México al Frente’, también propusiera bajar el precio de la gasolina.

“Anaya me sorprendió. Miren, fíjense, cuánto nerviosismo tienen porque no levantan, porque ni siquiera llega a burbuja. (Anaya) ofreció que va a bajar el precio de la gasolina. Ellos lo subieron, ellos lo aprobaron”, afirmó.

Anaya propuso el sábado, en un evento en la Ciudad de México, que bajará el precio de la gasolina y hará una revisión integral del esquema fiscal de la misma.

Al respecto se pronunció López Obrador el domingo, quien en un evento en Nuevo León dijo, irónicamente, que el candidato frentista “es un populista”.

En Jilotepec, Estado de México, el candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia también reiteró su plan de reconfigurar las seis refinerías actuales y construir dos más en Campeche y Tabasco.

El tabasqueño subrayó que estas nuevas plantas evitarán el aumento del precio en términos reales de las gasolinas.

“A mediados del sexenio vamos a estar produciendo toda la gasolina en México. Y cuando las tengamos (las refinerías) vamos a bajar los precios (de las gasolinas)”.

El martes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) subió a 60 por ciento el estímulo fiscal que aplica a los combustibles, después de que el fin de semana el precio de la gasolina premium alcanzó los 20 pesos en la Ciudad de México y área metropolitana.

Sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), López Obrador pidió que las concesiones para dicha obra se hagan desde ahora y no hasta que termine la construcción.

"Que se haga la licitación ya, y que ya no invierta el gobierno federal, que los concesionarios terminen la obra y administren el nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco y que les vaya bien", señaló.

El tabasqueño subrayó que la propuesta busca que “ya no se esté destinado dinero de todos los mexicanos en esa obra que es un barril sin fondo”.

El lunes, durante su participación en el XVI Foro Nacional de Turismo, el candidato presidencial abrió la posibilidad de que la construcción del NAIM siga si se hace de forma concesionada.

El abanderado de la coalición 'Juntos Haremos Historia' también recalcó que la propuesta de utilizar la base militar de Santa Lucía para aliviar la saturación del actual aeropuerto internacional de la capital debe seguir analizándose.

Con información de Rivelino Rueda.