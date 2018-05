Anaya revela plan para atender el embarazo adolescente

Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, presentó este miércoles cinco propuestas para prevenir y atender el embarazo adolescente.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente. Uno de cada cinco embarazos en México son de jóvenes que aún no alcanzan la mayoría de edad.

Durante su conferencia matutina señaló que la primera propuesta del Frente es implementar una estrategia integral de educación sexual y prevención del embarazo en adolescentes en el que participen el Gobierno, la sociedad civil y los padres.

La segunda sugerencia es que se brinde acceso efectivo a los servicios de salud para que los adolescentes cuenten con información, además de que las madres adolescentes tengan atención médica y que existan programas para la detección y atención de enfermedades de transmisión sexual.

La tercera propuesta de la alianza ‘Por México al Frente’ es promover actividades de formación complementarias para adolescentes que incluyan el deporte, la cultura y las artes.

La cuarta habla sobre el establecimiento de programas de orientación vocacional con énfasis en el desarrollo profesional y el proyecto de familia.

De llegar a la Presidencia, Anaya afirmó que promoverá el quinto punto, que habla sobre el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en especial el apartado sobre la prohibición del matrimonio infantil.

El candidato frentista se comprometió a financiar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que brinden apoyo psicológico y médico para los adolescentes.

“Estamos convencidos de que con estas propuestas vamos a reducir las tasas de embarazo adolescente y de esta manera existirán mejores condiciones para el desarrollo integral de las y los adolescentes”, declaró el presidenciable.

Por otra parte, la senadora Angélica de la Peña, coordinadora de Mujeres del PRD, indicó en la conferencia de prensa que la coalición ‘Por México al Frente’ protegerá la Norma Oficial Mexicana 046, que permite el aborto médico a niñas y adolescentes cuando resultan embarazadas como resultado de una violación.

“La Norma señala que todas las instituciones de salud, cuando enfrenten un caso de una niña o adolescente que ha llegado embarazada producto de una violación, esta norma se aplique. La norma tiene un anexo, que es un acta, que se tiene que llenar por parte de las y los servidores del sector salud para que el Ministerio Público persiga el caso”, dijo la legisladora.

El lunes, el presidenciable firmó los nueve compromisos del Movimiento México por la Niñez, Entre las propuestas de este proyecta está la protección de los niños contra todas las formas de violencia, así como garantizar una educación de calidad e incluyente.

López Obrador está reviviendo la estrategia del complot

Ricardo Anaya afirmó Andrés Manuel López Obrador, de la coalición 'Juntos Haremos Historia', está reeditando su idea de que existe un complot en su contra, en el que participan empresarios, para que no llegue a la Presidencia.

“Esto es falso. López Obrador quiere revivir su famosísima teoría del complot. Lo que sucede y lo sabemos (...) es que a partir del debate ha estado muy inestable, ha estado muy agresivo, y por eso es que ahora busca revivir estas teorías del complot que ya le habíamos escuchado hace muchos años”, aseguró.

El presidenciable dijo que a partir del debate del 22 de abril, "quedó claro que esta es una elección entre dos opciones, y que nosotros somos la única coalición que le puede ganar la elección a Andrés Manuel López Obrador".

El candidato frentista negó que haya mantenido reuniones con empresarios y enfatizó que las reuniones que los presidenciables incluyen en sus agendas son públicas.

Anaya declaró desconocer las declaraciones de los voceros de los candidatos presidenciales José Antonio Meade y Margarita Zavala, hechas el martes, sobre una supuesta presión de empresarios para que declinen a su favor.

“Ellos son los que tendrían que explicar, en cuanto a mí respecta yo ya lo he expuesto con enorme transparencia, no sé a qué se refieren ellos, creo que sería bueno que ellos dieran los datos precisos de lo que están afirmando. Aunque quiera no puedo abundar porque no conozco, no sé ni de qué están hablando, tendrían que explicarlo ellos”, subrayó.

Con información de Susana Guzmán