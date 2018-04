Anaya promete aumentar inversión pública al 5% del PIB en 2021

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición 'Por México al Frente' presentó este miércoles tres propuestas para incentivar el crecimiento económico del país, ya que aseguró que uno de los problemas de México es el bajo crecimiento de su economía.

En primer lugar, propuso incrementar la inversión pública al 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hacia el año 2021.

“Actualmente, la inversión pública se encuentra prácticamente en el mínimo histórico desde hace 70 años (…) Cuando la inversión pública llegue al 5 por ciento del PIB, incrementará a su vez la inversión privada para que en conjunto la inversión pública e inversión privada podamos alcanzar el 25 por ciento del Producto Interno Bruto", dijo en conferencia.

En segundo lugar se comprometió a la crear una unidad especializada en asociaciones público-privadas, que estructurará proyectos que sean susceptibles de financiamiento privado a nivel país.

“Los proyectos de inversión pública se van a supervisar con los más altos estándares tanto de transparencia”, aseguró el candidato presidencial.

La tercera propuesta retoma su idea de la creación de un ombudsman de la inversión, con el fin de que intervenga en los casos de bloqueo de la inversión productiva para que los empresarios tengan la certeza de poder acudir a una institución del Estado que le garantice no tener barreras.

Durante la conferencia realizada en Monterrey, Anaya fue cuestionado sobre la nave industrial que vendió en Querétaro, a lo que contestó:

“En lo que a mi me concierne el tema está perfectamente aclarado, la información es pública y todos los documentos están a disposición de la opinión pública, esto es algo que a mi no me concierne y en todo caso tendrá que aclarar la parte compradora”.

Sobre la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el caso de los candidatos independientes, el presidenciable dijo tener confianza:

“Sí, manifiesto mi confianza en el INE pero eso no significa bajo ninguna circunstancia el otorgamiento de un cheque en blanco. Nosotros vamos a estar vigilando del actuar del INE y, en caso de detectar el desvío de la conducta recta de esta autoridad, lo estaríamos manifestando abiertamente".

Con información de Susana Guzmán.