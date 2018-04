Anaya mostrará fortaleza política y claridad en el debate: Barrales

La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, aseguró que el debate de esta noche lo ganará Ricardo Anaya dada su fortaleza política y la claridad de su postura.

Al término de un acto en la delegación Azcapotzalco, la abanderada de la coalición 'Por la Ciudad de México al Frente' subrayó que Morena perderá por su falta de capacidad de diálogo.

Una característica de Morena “es que no les gusta debatir, les gustan los rounds de sombra y victimizarse diciendo que no hablan porque no los dejan”, afirmó.

Hoy le dimos la bienvenida a este Frente a @Juan_jbriones, quien valientemente renunció a su precandidatura en Morena para diputado federal por el distrito 3, para participar en el mejor proyecto para la ciudad. #PorLaCDMXalFrente pic.twitter.com/95PVrj77pV — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) April 22, 2018

Durante su mitin también agradeció a Isaho y Jorge Briones, quienes renunciaron a Morena para sumarse a su campaña, y sostuvo que a lo largo de los próximos días continuarán las adhesiones de militantes de otros partidos, idea que compartió en su cuenta de Twitter.

La perredista también opinó sobre la postura de otros políticos, como la del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien manifestó su apoyo al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade.

“Lamentable que tengamos esta información", comentó.