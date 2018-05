Amnistía podría aplicar desde el 1 de diciembre de 2006

Olga Sánchez Cordero, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para la Secretaría de Gobernación, en caso de ganar la Presidencia, explica en entrevista con nacion321.com que ya están trabajando en la ley de amnistía que plantea el tabasqueño.

-A ver, ¿qué quiere Andrés Manuel, quiere perdonar a los delincuentes?

-Nada más alejado de eso, quiere la paz social, quiere la recomposición del tejido social, eso es lo que Andrés Manuel quiere, una recomposición del tejido, hacia allá vamos, no podemos seguir como estamos, eso es un hecho y no podemos combatir la violencia con violencia, señala.

Sánchez Cordero indica que una ley de amnistía tiene un universo de destinatarios, no son los grandes capos ni los grandes criminales. “Primero, hay que ubicar el universo de destinatarios. ¿Quiénes son los beneficiados? Normalmente poblaciones campesinas, indígenas que transportan droga”, subraya.

Luego se debe definir la temporalidad, indica, y dentro de qué plazo se va a conceder la amnistía: “Yo no he platicado con Andrés Manuel del plazo, pero probablemente estoy pensando que del 1 de diciembre de 2006 –cuando se declara la ‘guerra’ y empieza toda esta situación–, probablemente hasta el 31 de diciembre de 2018”.

La ministra en retiro recuerda que no sería la primera vez que exista una amnistía en México.

“Por ejemplo, la de Carlos Salinas de Gortari, del movimiento zapatista. (José) López Portillo, en cambio, dio una ley de amnistía para el movimiento de guerrilla de Lucio Cabañas en Guerrero”, dice.

“Son siete presidentes en el último siglo los que han presentado la iniciativa al Congreso, para que expidiera la correspondiente ley de amnistía en casos muy particulares; hay una de Durango, por ejemplo. A veces el universo se determina muy bien, pero algunas veces es una zona del país”, menciona.

La también candidata al Senado por Morena asegura que Andrés Manuel quiere, con la amnistía, lograr la paz social y la recomposición del tejido social, pues no se puede combatir la violencia con violencia.

Sánchez Cordero asegura que actualmente México es un país violento, ensangrentado y con una corrupción desmedida.

“Hay una impunidad, porque el tema realmente es la impunidad, por eso hay corrupción, por eso hay violencia, por eso hay secuestros, por eso hay desapariciones forzadas, por eso hay crimen organizado, porque hay impunidad, porque no se castigan los delitos que se cometen. El 98 por ciento de los delitos en este país no se denuncian porque no se cree en las instituciones de justicia y porque las instituciones están rebasadas, entonces aquí el tema es impunidad”, puntualiza.

Con información de Tania Soto Ceja.