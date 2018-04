AMLO, violador de ley: Meade

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición 'Todos por México', consideró que Andrés Manuel López Obrador "viola la ley" al no explicar los departamentos que aparecen en registros oficiales y no en su declaración 3 de 3.

"Miente y claramente Andrés Manuel viola la ley en temas que parecieran ser sencillos, pero que tienen una profunda trascendencia (...) lo primero que vimos es que tenía un departamento a nombre de su esposa, que estaba en su patrimonio cuando publicó la 3 de 3, y que no la reveló y que después lo vendió, y dos departamentos que siguen estando a su nombre en el Registro Público de la Propiedad".

Meade Kuribreña cuestionó este miércoles si el candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia' no hizo pública la información por razones como evasión de impuestos, falta de transparencia o incongruencia entre su patrimonio, el de sus hijos y el partido “hay una clara falta de respeto por la ley de compromiso con la sociedad y una clara vocación hacia la mentira”.

Además, el presidenciable dijo que no declinará en sus aspiraciones a la Presidencia y en su deseo de que los departamentos de López Obrador ayuden a los damnificados. "Meade no declina en ningún sentido, no declina en su deseo de que los departamentos (de Obrador) ayuden a los damnificados y no declinaré a favor de ningún candidato en esta elección", señaló.

López Obrador declaró que no tiene tres departamentos a su nombre, en su cuenta de Twitter publicó la evidencia "Meade, además de tapadera, es un calumniador. Anexo las pruebas para demostrar que los "tres departamentos" no son míos..."

Meade, además de tapadera, es un calumniador. Anexo las pruebas para demostrar que los "tres departamentos" no son míos. https://t.co/KuqF9FNBRK Él ya lo sabía, pero anda muy nervioso, lo comprendo. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 25, 2018

En su página oficial lopezobrador.org.mx el presidenciable recodó que en 2016 presentó una demanda en contra del The Wall Street Journal porque éste informó que estaba ocultando un departamento y no lo había manifestado en sus bienes.

El periódico estadounidense reconoció que López Obrador no mintió al presentar su declaración 3de3 .

“Esos dos departamentos que están juntos, es el departamento donde viví con mi finada esposa (Rocío) en Copilco, cuando fallece mi esposa, la mitad de los bienes son para los hijos y la mitad para mí. Se hizo un juicio y entró ese departamento en ese juicio, y la mitad que me correspondía de los bienes se lo entregué a mis hijos desde hace 10 años”, explicó López Obrador.

El presidenciable de la coalición 'Juntos Haremos Historia' hizo públicos el juicio intestamentario de Rocío Beltrán , la escritura publica de donación de AMLO , la escritura publica de los departamentos y la nota de The Wall Stret Journal.

En rueda de prensa en Coahuila, Meade reafirmó sus propuestas de combate a la inseguridad: prevención como política de todos los niveles de gobierno y dependencias, fortalecimiento de las policías, código penal único y autonomía de los ministerios públicos.

Para la región de la La Laguna, Coahuila, el candidato planteó mejorar la conectividad de la región modernizando las carreteras.

Con información de Mariana León.