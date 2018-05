AMLO, responsable de manipular y promover la beligerancia de la CNTE: Zavala

OCOTLÁN DE MORELOS.- La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, acusó a su contrincante Andrés Manuel López Obrador, de manipular y promover la violencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Entrevistada al finalizar un diálogo con mujeres de Ocotlán de Morelos, aseguró que la reforma educativa, en términos de administración pública no ha sido menor, pero es necesario aplicarla pues "los maestros tienen que dar clases".

"Desgraciadamente en Oaxaca, uno de los lugares más desiguales del país, y partiendo desde el tema educativo, en realidad indebidamente e irresponsablemente López Obrador ha manipulado e incluso promovido la beligerancia de la propia Coordinadora, que lamento mucho que se estén prestando los maestros a este engaño y además a esta promoción de la violencia", comentó.

Ante la próxima visita del candidato presidencial de Morena a Oaxaca, Zavala Gómez del Campo dijo que hay intención política.

"En realidad va a un acto político, no educativo ni a conciliar nada, va, al contrario, aún cuando lo quisiera disfrazar, a azuzar un tema que todos hemos sufrido, la polítizacion de la educación ha sido uno de los males de nuestro país y particularmente de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, promovida, auspiciada también por López Obrador, que ha generado una enorme polarización", añadió.

Aseguró que de ser presidenta, dará prioridad a la educación en esos tres estados, pues son los de mayor rezago educativo.

'Anaya es un súper copión'

Ante la similitud de las propuestas de Ricardo Anaya con las suyas, la candidata independiente dijo que el expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) es "un súper copión".

Luego de que el candidato de 'Por México al Frente' se presentó en un programa televisivo en el que habló de sus propuestas, la expanista afirmó que notó la similitud con sus planteamientos en seguridad, por ejemplo.

"Ay sí, es un súper copión. Y es constante. Por un lado, uno de los graves problemas que yo veía era la confusión en este tipo de cosas... Y la verdad es que estoy de acuerdo con el fortalecimiento de la policía, la profesionalización de la policía, y si está hablando de haré todo lo posible para defender a los ciudadanos, usar las fuerzas armadas, a quienes respeto mucho, pues a mí no me importa que me lo copie", dijo.

Recordó que las ideas presentadas en su plataforma política son resultado de análisis con expertos, de escuchar a ciudadanos, por lo que "esas son ideas de política pública que estaré siempre empeñada de buscar que se lleven a cabo, independientemente del lugar en el que yo esté".