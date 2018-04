AMLO promete 'congelar' precios de gasolina

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ (Morena, PES,PT), reiteró en su gira por Nayarit su compromiso para que, en caso de ser electo presidente, los precios de las gasolinas no aumenten, ello en su acto de campaña en Santiago Ixcuintla, en Nayarit .

López Obrador se ha comprometido a lo largo de sus doce días de campaña a disminuir los precios de los combustibles durante su administración.

“Vamos a producir en México las gasolinas. Y vamos a tener energía eléctrica suficiente y gas, todos los combustibles y vamos a bajar los precios de la gasolina, la luz, el diesel, el gas, ese es el compromiso que vamos a convertir en realidad”, afirmó el miércoles en Compostela, Nayarit.

Para lograr su compromiso,el tabasqueño ha planteado dos refinerías (una en Tabasco y otra en Campeche), cuya construcción se realizará durante los tres primeros años de su administración, y cuyo costo es de 8 mil millones de dólares, según el propio candidato.

“De entrada, ya no va a aumentar ninguno de estos energéticos (luz, gas, gasolina, diesel) Se van a congelar estos precios. Ya no van a haber aumentos en términos reales de combustibles: ya no va a haber gasolinazos. Y una vez que tengamos las dos refinerías, entonces vamos a bajar el precio de los combustibles”, puntualizó.

La definición 'términos reales' se refiere en términos económicos a que los aumentos no serán por encima de la inflación.

Además, este jueves López Obrador dijo que entregaría los documentos al candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, en donde se puede constatar que los expresidentes reciben una pensión de 5 millones de pesos mensuales.

“Dice el candidato del PAN: ‘Voy a hacer las cuentas, lo voy a analizar porque me parece que hay que ver si son 5 millones de pesos mensuales”. Que no se haga eh.. Le voy a mandar la información”.

Encuentro con productores de frijol

Antes de su mitin en Santiago Ixcuintla, López Obrador conversó con productores de frijol que le pidieron intervenga en los créditos que se le otorgan a los agricultores, quienes afirmaron estar en riesgo de entrar a “cartera vencida”.

Durante el acto proselitista, el candidato se comprometió a resolver las demandas de los agricultores y afirmó que resolverá el problema de producción de este alimento.

“Ya no vamos a comprar el frijol al extranjero, si se puede producir el frijol nada más apoyando a productores de Nayarit, Zacatecas y Durango. ¿Cómo se apoya? Pues fijando precios de garantía”.