AMLO firmará este lunes convenio con UNICEF

El candidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador, firmará un convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para favorecer la protección de todos los niños de México.

"Mañana voy a firmar un convenio con la UNICEF porque mañana es el Día del Niño. Voy a hacer un compromiso de protección a todos los niños de México", declaró este domingo el candidato en su mitin en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

El 5 de abril, los candidatos presidenciales Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala firmaron la "Agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024" del UNICEF.

López Obrador fue el único de los entonces cuatro candidatos a la Presidencia (Jaime Rodríguez 'El Bronco' obtuvo su registro la semana siguiente) que no acudió a la firma del documento, por motivos de agenda, según explicó. Sin embargo, en su mitin en Chiapas no precisó si lo que firmará este lunes 30 de abril se trata de este mismo acuerdo.

Dicha agenda firmada en el Papalote Museo del Niño está enfocada en cinco puntos: desarrollo integral en la primera infancia; erradicación de la malnutrición; mejoría de la asistencia escolar y del aprendizaje; combate a la violencia contra la niñez y la adolescencia; y derechos de niños migrantes.

Asimismo, esta propuesta busca posicionar los derechos de niñas, niños y adolescentes en la agenda pública y en las plataformas de los candidatos.

Además, durante este recorrido por Chiapas, el morenista reiteró su compromiso de no subir impuestos durante el sexenio y combatir la corrupción en todo el país si llega a ganar la elección.

"Los compromisos se cumplen: no vamos a aumentar los impuestos, en términos reales, en seis años. En todo el gobierno, no va a haber aumento del IVA ni del Impuesto Sobre la Renta. No vamos a endeudar el país; no va a crecer la deuda pública en los seis años. No van a haber gasolinazos", reiteró el tabasqueño.