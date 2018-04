AMLO es la principal competencia: Anaya

Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la alianza 'Por México al Frente', declaró que la verdadera competencia en este proceso electoral es con Andrés Manuel López Obrador, de la coalición 'Juntos Haremos Historia'.

En entrevista, expuso que se olvidará de José Antonio Meade, también aspirante de la silla presidencial por la coalición 'Todos por México'.

"Me olvido de José Antonio Meade, aunque no podemos perder de vista que el país no va por el camino correcto pero la contienda electoral es contra López Obrador", puntualizó.

El panista señaló que a partir de este momento trabajará para ganarle al tabasqueño, al contrastar ideas y propuestas que tiene cada coalición.

Al cuestionarle sobre el primer debate, celebrado este domingo en el Palacio de Minería, dijo que percibió desconcentrado a su contrincante López Obrador en el manejo de sus documentos, así como en la evasión de toda cuestión formulada hacia él.

Anaya Cortés subrayó que la elección es entre dos y que la alianza del PAN-PRD-MC es la única que le puede ganar al proyecto propuesto por el morenista.

"Voy a seguir adelante, estoy convencido que vamos a ganar la elección (...) Están las condiciones para ganarle a López Obrador", afirmó.

El aspirante de 'Por México al Frente' agregó estar feliz tras el primer debate, ya que la mayoría de los sondeos lo colocan ganador, lo que representa "un segundo aire para la campaña".