AMLO es la mafia del poder: 'El Bronco'

Jaime Rodríguez Calderón, candidato presidencial independiente, subió un video a su cuenta de Twitter en el que asegura que Andrés Manuel López Obrador forma parte de la “mafia del poder”.

“Andrés Manuel, no te enojes. La mafia del poder eres tú. Para qué te preocupas si voy en la cola. No te enganches. Sigue con tu chamba, yo haré la mía. Yo no soy palero de nadie. No te dejes llevar por tu enojo y tu hígado. No eres santo, así que tranquilo”, dijo 'El Bronco' en el audiovisual.

¿A qué le teme @lopezobrador_? ¡Si la mafia del poder ya la maneja él! Yo voy en la cola, empezando tarde, sin partido, sin financiamiento público y con todo el sistema en contra… pic.twitter.com/p9N2kAP1Jz — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 12 de abril de 2018

Este miércoles, a su llegada a la Ciudad de México, el gobernador con licencia de Nuevo León comentó que, debido a su inserción en la boleta rumbo a la presidencia, el morenista tiene miedo.

“Ya le dio miedo, Andrés Manuel es así. Entré al cupo y se asustó. Voy por él y punto. Voy a trabajar para tener más votos que él. (...) No va pasar nada más, esto es una competencia”, mencionó Rodríguez Calderón.

López Obrador anteriormente comentó que el regiomontano forma parte de los presidenciables gracias a una petición que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Claro que le hablan de (la Secretaría de) Gobernación a un magistrado y le dicen 'el presidente te pide que le ayudes en esto', porque ya el presidente se comprometió con el independiente'. Y allí va el magistrado. Así sucedió”, indicó el tabasqueño.