AMLO, 'el burro hablando de orejas', revira Anaya

Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por México al Frente', afirmó que “Andrés Manuel López Obrador es el burro hablando de orejas”, al rechazar las acusaciones del candidato de Morena, quien lo llamó populista por su propuesta de bajar la gasolina.

“Háganme ustedes el favor, el burro hablando de orejas. Nuestra propuesta es una propuesta seria. Hoy casi el 40 por ciento de lo que la gente paga por un litro de gasolina son impuestos que está cobrando el gobierno, nosotros votamos en contra de buena parte de esos impuestos porque estamos convencidos que es una carga excesiva para la gente y que bajar el precio de la gasolina sería un gran alivio para la mayoría de los mexicanos”, dijo en entrevista previa al evento masivo que encabezó en Durango, acompañado del gobernador José Rosas Aispuro.

Enfatizó que su propuesta no es populista “porque es una propuesta bien planteada técnicamente”. Anaya Cortés se pronunció también por un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para aprobar la eliminación del fuero.

“Ahí quedó un pendiente muy importante que es la eliminación del fuero. A mi me parece lamentable que engañen a la gente presentando iniciativas cuando después se niegan a aprobar la eliminación del fuero”, señaló.

Comentó que “el PAN lleva 19 años peleando la eliminación del fuero y nosotros por supuesto lo vamos a seguir impulsando”.

Me parece que no hay pretextos para que no se realice un periodo extraordinario, lo importante es que se pongan a trabajar y ojalá ahora si se logre esta eliminación del fuero, que nosotros hemos venido peleando, para que todos seamos iguales ante la ley”, agregó.