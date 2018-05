AMLO debe explicar alianza con el PRI en el Senado: Anaya

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición 'Por México al Frente', llamó al candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador, a explicar la alianza entre el PRI y Morena en el Senado.

Y es que con ello, dijo, se avalaron los comisionados del INAI afines al PRI, se evitó aprobar la eliminación del fuero y el anuncio de que perdonará, en caso de llegar a la Presidencia, a los corruptos de éste y otros gobiernos.

En su conferencia mañanera donde dio a conocer cinco propuestas a favor del empleo, el crecimiento y la inversión productiva que incluye un aumento inmediato al salario mínimo en 100 pesos, Anaya Cortés dijo que López Obrador está espantado con el llamado al voto útil.

“El llamado al voto útil lo tiene muy nervioso, lo tiene espantado porque sabe perfectamente que la mayoría de los mexicanos no quieren que él sea presidente”, señaló.

En ese sentido reiteró su llamado al voto útil a todos los ciudadanos que militen en otros partidos o no tengan ninguna afiliación y aclaró que ese llamado no es a las cúpulas, no es a José Antonio Meade, candidato del PRI.

“Quiero ser clarísimo en esto, mi llamado no es a las cúpulas, mi llamado es a la gente, a quienes militan en los distintos partidos y en especial a quienes no tienen partido, mi llamado no es a ese señor”, apuntó.

Cuestionado sobre si declinaría o no a su candidatura, insistió que una declinación sería un acuerdo cupular. “Yo en eso no estoy de acuerdo, mi llamado es al voto útil”.

Sobre el 'PRI-MOR' afirmó que fue esa alianza, con Manuel Bartlett operando como coordinador de Morena en el Senado, lo que impidió que se aprobara la eliminación del fuero en el Senado.

Dijo que esa propuesta del candidato del PRI “fue una farsa, fue un teatro. El PRI es muy bueno para presentar iniciativas, las presenta en una cámara, se aprueban en esa cámara, al día siguiente los medios dan cuenta de lo que ocurrió y al final la historia siempre es la misma, queda bloqueada en la otra cámara”.

Señaló que “esta alianza rara, que se ha gestado en el Senado de la República, entre el PRI y Morena se explica entre otras cosas porque Manuel Bartlett, que viene del PRI, que orquestó el fraude electoral en 1988, es quien encabeza la bancada de Morena en el Senado de la República.

Sobre el documental 'Populismo en America Latina', que López Obrador asegura es un complot en su contra, dijo que no lo ha visto, pero que le llama la atención “tanta censura previa”.