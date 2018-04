AMLO debe entregar sus departamentos a Meade, señala Margarita

CIUDAD DE MÉXICO.- La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que el candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia' debe entregar los departamentos de los que es propietario a su contrincante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, porque “los contratos se cumplen”.

“Yo sí creo que le tocaría donarlo si aparece en el registro público, jurídicamente hubo un contrato, porque yo estaba al lado, estábamos en el debate y cuando él (Andrés Manuel) hizo el ofrecimiento el otro (José Antonio Meade) aceptó el ofrecimiento y eso en México y en el derecho se llama contrato. Los contratos se cumplen”, dijo en entrevista previo a salir rumbo a Guanajuato.

La candidata señaló que el hablar de la veracidad de sus bienes no es guerra sucia, como lo ha señalado el representante de Morena, sino que se trata de una aclaración, por lo que no tiene sentido seguir negando la pertenencia de algunos inmuebles.

“No hay problema, nadie le está reclamando que tenga o no tenga, el problema es la falta de claridad y la otra es también hacer creer que él vive sin bien alguno. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido a la presidencia de la república, a las candidaturas a la presidencia de la república llegan seres humanos que normalmente tienen bienes, mientras muestren que sus ingresos responden a los bienes que tienen eso es suficiente, si nadie pide otra cosa”, dijo.

La expansita también se refirió al asesinato de los estudiantes de cine en Jalisco, aseguró que el Estado debe buscar a los responsables con toda la fuerza pública, y que no es momento de pensar en propuestas como la de amnistía, como lo plantea Andrés Manuel López Obrador, pues se tendría que perdonar a criminales como los que asesinaron a los jóvenes.

“La realidad es que se perdonaría a quienes cometen sus actos tan atroces… El Estado debe entrar, claro con perspectiva de derechos humanos, en cumplimiento de una acción de gobierno, que se sepa que cuando tocan a unos muchachos va a estar el gobierno mexicano”, sostuvo.