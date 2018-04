AMLO afirma que declaraciones de Slim forman parte de campaña en su contra

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia por la coalición 'Juntos Haremos Historia', afirmó que las declaraciones del empresario Carlos Slim forman parte de la estrategia para desacreditarlo de cara al primer debate.

El empresario mexicano ofreció una conferencia de prensa este lunes en las instalaciones de Grupo Financiero Inbursa, en Ciudad de México, para dar su opinión respecto a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) donde defendió su construcción y lo calificó como un detonador económico y social.

El tabasqueño no descartó que el presidente de Grupo Carso haya respondido a un llamado del presidente Enrique Peña Nieto o del expresidente Carlos Salinas de Gortari para atender a sus intereses.

En entrevista al término de su mitin en San Luis Río Colorado, Sonora, el candidato de Morena-PES-PT señaló que es normal que el hombre más rico de México se oponga a la suspensión del nuevo aeropuerto porque "es uno de los cuatro principales contratistas de ese proyecto".

López Obrador puntualizó que Slim Helú está en todo su derecho de pronunciarse a favor de la construcción del nuevo aeropuerto y de invertir en ese proyecto, pero subrayó que "sea con sus recursos, no con los recursos de todos los mexicanos".

"Es un barril sin fondo, no es negocio para la nación. No es negocio para los mexicanos. (Es) para un pequeño grupo, para los contratistas, ellos sí van a ganar mucho, pero el país no tiene presupuesto para financiar una obra faraónica", enfatizó.

El aspirante presidencial además emplazó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a concretar la reunión programada para tratar este tema entre cinco integrantes de su equipo, cinco del Gobierno federal y cinco empresarios, y dijo que incluso "en el grupo de empresarios puede participar Slim".

A través de Twitter, el asesor económico del candidato, Gerardo Esquivel, también se pronunció sobre las declaraciones de Slim.

"Algo que debe cambiar es que los intereses del país deben dejar de estar supeditados a los intereses de una minoría. Debe evitarse a toda costa la captura del poder político por parte del poder económico (...) La influencia desmedida de grupos de interés económico en la toma de decisiones han tenido consecuencias nefastas en la desigualdad en México".

Carlos Slim dijo durante la conferencia de prensa que suspender el proyecto "es supender el crecimiento del país", y afirmó que el proyecto generará "una transformación mágica" en una de las zonas "más marginadas de la Ciudad de México.

Slim aseveró que "no tengo interés en la concesión, ni en el desarrollo del terreno. Tengo interés en que se haga el nuevo (aeropuerto) y en el desarrollo del terreno (del aeropuerto actual una vez que se desocupe”.

Cuestionado directamente sobre si le da temor el proyecto de López Obrador, dijo que: "Me preocuparía y me daría miedo por todo lo más que siga, porque si ese va a ser el criterio, yo creo que van a ser un criterios equivocados de inversión. Hay el riesgo de que se equivoquen tomando pocos factores en la decisiones".