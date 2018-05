Alianza entre Anaya y el PRI es un mal planteamiento: Zavala

MORELIA.- La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, dijo que una alianza entre Ricardo Anaya y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ganarle al candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Andrés Manuel López Obrador, es un mal planteamiento.

"Ese es un mal planteamiento y totalmente equivocado que estén diciendo eso o que hayan metido como posibilidad al hablar del voto útil. A 60 días el voto útil no se pregunta", dijo sobre los rumores de una alianza.

Reiteró que ningún empresario le ha pedido que se sume a otro candidato, y que cualquier persona es libre de expresarse como quiera respecto a las preferencias electorales.

De visita en Morelia, la candidata también consideró como un acierto el que el Instituto Nacional Electoral (INE) permitiera la difusión de un spot de Mexicanos Primero en el que niños representaban a los candidatos.

Luego de que Jorge Alcocer, integrante del equipo de López Obrador, interpusiera una queja ya que considera que el spot influye en las preferencias electorales, la expanista aseguró que se dio voz a la sociedad.

"Yo siempre he estado a favor de las libertades, y es increíble que una sociedad no pueda expresarse sobre temas políticos durante un proceso electoral, es absurdo. Tendríamos que interpretar la ley en favor de las libertades, por eso me pareció el INE (permitiera) que la sociedad pueda expresarse sobre diversos temas", afirmó.

Brinda apoyo a 'Cocoa' Calderón

En su visita a Morelia, la candidata acompañó a María Luisa Calderón 'Cocoa' a recorrer las calles del Centro Histórico, para invitar a los ciudadanos a votar por sus proyectos: el de ella a la Presidencia y de su cuñada a una diputación federal.

Al respecto, Zavala Gómez del Campo aseguró que María Luisa conoce perfectamente a Michoacán, por lo que es una opción independiente para la Cámara de Diputados.

Sí bien las candidatas recibieron apoyo de las personas que saludaron, también encontraron a ciudadanos que cuestionaron si tendrían mejores propuestas que el expresidente Felipe Calderón, quien "dejó muertos por las calles de Michoacán".