Algunos van a salir corriendo de Morelos cuando tome posesión: 'Cuau'

Cuauhtémoc Blanco, actual alcalde de Cuernavaca y gobernador electo de Morelos, aseguró que tras su toma del cargo “algunos” saldrán huyendo de la entidad.

“Vamos a trabajar y le vamos a hacer justicia a la ciudadanía (...) No más abusos, no más robos, no más secuestros ni asaltos (...) Ya quiero que sea 1 de octubre, porque como lo he venido diciendo: hay algunos que van a salir corriendo”, indicó el exfutbolista.

Este jueves, desde su cuenta de Twitter, Blanco publicó un video en el que felicita a los abogados de la entidad y, como invitado al Foro Morelense de Abogados, tomó protesta de sus nuevos miembros.

Las declaraciones en dicho espacio responden a la polarización generada tras las campañas políticas en la entidad, donde mantuvo una constante discusión con sus contrincantes y en especial con el actual gobernador Graco Ramírez.