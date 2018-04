Agreden a candidato independiente a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Jorge Martínez Salazar, candidato independiente a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, fue golpeado por colonos, cuando intentaba realizar un acto proselitista en una zona donde los colonos ejercen un autogobierno.

“Me llevaron caminando cinco cuadras y me metieron a una casa donde me amarraron y literalmente me colgaron, golpeando mi cuerpo sin explicación alguna. Los agresores únicamente decían ‘acá mandamos nosotros, ya te chingaste'”, explicó.

Los colonos se ha apoderado de manera ilegal de diversos terrenos en la capital de Chiapas y otros municipios. A esos lugares no entra ninguna autoridad, ninguna persona ajena a la organización, si no es con la anuencia de los líderes del grupo.

Martínez Salazar dijo –poco antes de interponer una denuncia formal por la agresión- que acudió a la colonia La Esperanza a una reunión con un habitante de la zona, con quien tiene una añeja amistad.

A su regreso fue interceptado, bajado por la fuerza de su auto, junto con el chofer. Los agresores insultaron, detuvieron y trasladaron al lugar donde fue amarrado.

Dijo que por su mente pasó “seré de la lista de candidatos que asesinan en los procesos electorales, yo temí por mi vida. Soy hombre pero en esos momentos sentí miedo porque sentí que me iban a matar, habían dos sujetos con varillas quienes me interrogaban”.

Los captores amenazaron con retenerlo por dos días y lo amenazaron para que no vuelva a regresar a este lugar, de lo contrario –señalaron- tomarían otras medidas.

“Yo no puedo decir a que grupo pertenece, no se identificaron pero los responsables deben ser sancionados conforme marca la ley, tienen derechos como cualquier ciudadano y también deben respetar las leyes”.