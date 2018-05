Acusaciones protagonizan encuentro de candidatos por Morelos

CUERNAVACA.- A una semana comenzar las campañas a gobernador de Morelos, se realizó el encuentro entre siete de los ocho aspirantes a sustituir a Graco Ramírez en el Ejecutivo, en donde el gran ausente fue Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En los jardines florales ubicados en la zona sur del Estado, una asociación de periodistas de la entidad convocó a los contendientes a exponer sus propuestas de trabajo y desarrollarlas, sin embargo, algunos se dedicaron a emitir denostaciones contra los resultados del actual gobierno y sobre el uso de la popularidad de Cuauhtémoc Blanco Bravo para intentar ser mandatario de Morelos.

Fidel Demédicis Hidalgo, candidato a gobernador por la vía independiente expresó su temor a decir la verdad en el Estado, ya que dijo que en la administración de Graco Ramírez “se han dedicado a fabricar delitos, como sucedió con el edil de Tlalquitenango, Enrique Alonso Plascencia”.

Ante esto, el hijo del gobernador perredista, Rodrigo Gayosso Cepeda, argumentó que él cuenta con evidencias de que el exalcalde o candidato por la vía independiente a la diputación federal, Alonso Plascencia, al dejarlo en libertad a la salida de los juzgados, lo esperaba su tío, Alfonso Miranda a quien se le vincula con el líder del grupo criminal 'Los Rojos' y que incluso busca ser de nueva cuenta presidente municipal de Amacuzac.

“Cuando sale Enrique Alonso, es recibido con bombos y platillos del tío del Carrete, Santiago Miranda, no es delito, pero finalmente lo va a recibir, pero todos en Morelos sabemos quiénes son estos personajes a qué se dedican por eso aunque nadie se atreva a decirlo yo lo voy a decir con mucha claridad”, expresó Gayosso Cepeda.

Gayosso Cepeda insistió que cuando Alfonso Miranda fue diputado por el PT, sus compañeros de esa legislatura sufrieron amenazas de éste, advirtiéndoles que en caso de desaforarlo, sufrirían las consecuencias con su sobrino (El Carrete). No obstante, cada vez que sus adversarios se referían a los problemas de inseguridad en la entidad, a la falta de desarrollo económico y a la deuda que dejará Graco Ramírez para Morelos, el candidato del Sol Azteca se reía ante los señalamientos de los otros aspirantes.

Sin embargo, cuando Gayosso Cepeda insistió en que él hablaba con la verdad, tanto Fidel Demédicis, como el candidato de la coalición 'Por Morelos al Frente', Víctor Caballero Solano, lo conminaron a denunciar lo que estaba exponiendo frente a los medios de comunicación.

Por otra parte, el exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez lamentó que el candidato de Morena-PES-PT no se haya presentado a dicho encuentro entre aspirantes. Dijo que es una muestra de que el exseleccionado nacional no quiere gobernar. “Entonces que nos mande a su promotor que es el que va a gobernar si es que la ciudadanía opta por él, a mí me hubiera gustado escucharlo aquí con propuestas”, abundó el académico que busca ser mandatario por el Partido Nueva Alianza.

En este encuentro estuvo el priista Jorge Meade Ocaranza, quien hizo hincapié en que Morelos requiere de un gobernador que sea fuerte y fortalezca a las instituciones, pues dijo que, si no es así, “hasta la delincuencia nos va a oler que somos débiles”, abundó.

El candidato de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, Víctor Caballero Solano, insistió en el asunto de la reconstrucción, pues al abordar el tema de educación consideró que no se puede dar calidad educativa cuando los planteles que resultaron con daños después del sismo del 19 de septiembre siguen en ruinas.

Nadia Luz Lara Chávez, aspirante por el Verde Ecologista, habló de la necesidad de que la alerta de violencia de género en Morelos, se extienda para todos los municipios de la entidad, pues a la fecha informó que hay 58 mujeres desaparecidas que pudieran ser víctimas de trata.

Y el candidato del Partido Humanista, Mario Rojas Alba, habló sobre la importancia de fomentar el deporte; así como crear un banco estatal que otorgue créditos a los morelenses para emprender su negocio o impulsar sus proyectos para el campo.