A partidos les gusta decir que nos van a comprar, cooptar y hasta matar: Kumamoto

Pedro Kuamamoto, candidato independiente al Senado de la República, a través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter aseguró que a los partidos les gusta decir que nos van a comprar, cooptar y hasta matar.

“A los partidos políticos les gusta decir que nos van a comprar, que nos van a cooptar, que no van a callar y he escuchado que dicen hasta que nos van a matar. Y aquí estamos", indica en el video.

"No tenemos precio, no tenemos vínculos con poderosos, vamos a señalar cada acto de corrupción que veamos y seguiremos vivas, vivos, sin miedo, porque si algo me pasa a mí o si le pasa a una de las personas de esta fuerza política los que hoy promueven la violencia tendrán que asumir su responsabilidad”, aseveró Kumamoto.

En el video, el candidato al Senado de la República señaló que quienes lideran los partidos políticos en Jalisco y a nivel nacional están muy enojados con él, porque sus convicciones no tienen precio. Reiteró que su movimiento político no se vende, no se copta, no se debe a nadie más que a quienes le muestran su convencimiento todos los días en las calles.

A más de un mes del inicio de los comicios electorales, Kumamoto y su equipo de trabajo establecieron cinco compromisos de campaña enmarcados en la invitación #QueLoHaganMejor donde uno de los ejes es : Paren la guerra sucia.

“Nosotros hemos actuado en consecuencia con ese compromiso, que cada voto que logremos sea porque nuestras propuestas son sensatas, realistas, incluyentes y colectivas. A cambio los partidos políticos han hecho lo contrario. Esa verdaderamente inadmisible que los partidos políticos estén llenado de señalamientos mentirosos de golpeteos ruines y de violencia verbal.

Kumamoto expresó que el país está ante una situación grave de violencia, de desapariciones forzadas por lo que no puede ser la política un caldo de cultivo para más violencia.