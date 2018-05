A mí ya no me importa si el que resuelve la corrupción es de izquierda o derecha: Manuel Espino

Manuel Espino, expresidente del PAN y actual coordinador de organizaciones civiles de la campaña presidencial de Morena, aseguró que tras haber apoyado a los últimos tres presidentes durante sus respectivas campañas, él ya no se guía por las ideologías y sólo busca aportar a la resolución de las problemáticas del país.

“Las ideologías no resuelven los problemas sociales. El hambre no tiene partido (...) A mí ya no me importa si el que resuelve la corrupción es de izquierda o derecha (...) Yo no apoyo partidos, apoyo personas”, manifestó tras los cuestionamientos de su inserción en el movimiento del candidato Andrés Manuel López Obrador.

Durante la entrevista de este martes para Nación321, el expresidente de Acción Nacional afirmó que Felipe Calderón le infundió la idea de que López Obrador era 'un peligro para México' para que se sumara a su candidatura y después demostrar que el verdadero peligro era él.

Y ante el cuestionamiento de su apoyo al actual presidente Enrique Peña Nieto durante las elecciones del 2012, Espino declaró que su respaldo fue hacia el candidato y no a su partido político, cuya administración calificó como "un fiasco".

“La tercera es la vencida. No me arrepiento (de apoyar a AMLO) porque lo hice tras un proceso de reflexión. López Obrador no es y nunca ha sido un peligro para México, como lo fue Calderón”, expuso.

Manuel Espino fue presidente del Partido Acción Nacional (PAN) desde el 2005 hasta el 2008. Apoyó en su campaña presidencial a Vicente Fox en el 2000, a Felipe Calderón en el 2006 y a Enrique Peña Nieto en el 2012; quienes resultaron ganadores.

El pasado viernes durante un mitin en Yucatán, López Obrador anunció su unión a su campaña como coordinador de organizaciones sociales y civiles.