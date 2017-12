ZEE están blindadas ante problemas sociales

El tema social quedó blindado en el diseño y conformación de las zonas económicas especiales, ya que no afectan sensibilidades de comunidades indígenas, incluso en Oaxaca, porque no consideran tierra social, sino pública o privada, señaló Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEEs).



“No hay ningún tipo de afectación. Hemos cuidado mucho la parte medioambiental. Las zonas no son lugares con mayoría indígena, no afecta la sensibilidad de las poblaciones porque no hay tierra social; es totalmente tierra pública o privada. Si grupos radicales se oponen, es más por un tema de concepto ideológico que por un tema legal. Hemos sido muy cuidadosos para no afectar ninguna de las sensibilidades”, dijo en entrevista con El Financiero Bloomberg.



Candiani señaló que los próximos pasos son la firma de Convenio de Coordinación de las zonas de Progreso y Salinas Cruz.



En el primer trimestre del 2018, Candiani dijo que sesionará la Comisión Intersecretarial para la aprobación de las zonas de Tabasco y Campeche, y así terminar marzo con siete zonas económicas con el 100 por ciento del andamiaje legal, técnico y jurídico, y posterior construcción de parques industriales.