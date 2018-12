Yucatán perderá mil 225 mdp por cancelación de subsidio federal a la vivienda

Mérida, Yucatán. - A consecuencia de la cancelación del subsidio federal para la vivienda, el próximo año Yucatán perderá mil 225 millones de pesos al dejarse de construir tres mil 500 casas-habitación de tipo social, lo cual ocasionará la pérdida de 40 mil empleos en la industria de la construcción y el desarrollo de viviendas.

Ante esta medida, los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Armando Valencia Castillo; de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), Luis Medina Castillo, y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Juan Manuel Ponce Díaz, advirtieron sobre impacto negativo que sufrirá la economía local.

Valencia Castillo afirmó que esta determinación que se prevé en la Ley de Egresos de la Federación impactará tanto a los socios de la Canadevi y a otras 37 ramas de la economía local que se mueven con este sector.

Actualmente, los socios de la Canadevi tienen construidas mil 200 casas de interés social que debido a la falta de subsidio no podrán ser colocadas en el mercado, ya que los trabajadores yucatecos que perciben 2.6 salarios mínimos (siete mil pesos mensuales) no tienen la suficiente solvencia económica para ejercer un crédito por sí solos y son quienes reciben el subsidio para comprar sus casas.

Esta decisión nacional impacta severamente a Yucatán pues no sólo los empresarios de los diferentes sectores involucrados en la construcción de viviendas resentirán esta medida, sino también los trabajadores. Lo anterior, porque tres mil 500 familias no tendrán la oportunidad de adquirir su vivienda en 2019, ya que con su salario no les alcanzará para comprar y ya no tendrán el subsidio federal que otorga el Consejo Nacional de Vivienda.

Explicó que este subsidio fue diseñado para apoyar a las personas que no tienen suficientes ingresos para que puedan obtener su vivienda, que es de mayor precio al crédito que les corresponde por el nivel de salario.

Al respecto, el presidente de Cmic, Luis Medina Castillo, aseguró que su sector sufrirá el impacto de la cancelación del subsidio a la vivienda, ya que un gran porcentaje de sus afiliados son los que crean la infraestructura de los desarrollos habitacionales.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Juan Manuel Ponce Díaz, detalló que en Yucatán el ramo de la construcción tiene un valor de 15 mil millones de pesos anuales y aporta el 11.5 del PIB, del cual el 50 por ciento es generado por la vivienda.

La industria de la construcción es un detonante en la entidad, pues en 2018 registró un crecimiento superior al 20 por ciento.

Los líderes empresariales pidieron que se eche atrás esta medida para evitar mayores daños a la economía yucateca.