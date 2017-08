Y hablando de amenazas... Fitch amenaza a EU con su calificación 'AAA'

Fitch Ratings dijo que el Congreso de Estados Unidos necesita elevar el límite de endeudamiento del país de manera oportuna o la compañía revisará la calificación soberana de la nación, "con implicaciones potencialmente negativas".



Si la "fecha X" -cuando el Departamento del Tesoro agota las medidas extraordinarias que está utilizando para financiarse- se incumple sin un aumento y el departamento recurre a un plan que prioriza el pago de la deuda sobre otras obligaciones, eso podría "no ser compatible con un estatus ’AAA’", escribieron los directores de Fitch en un informe publicado este miércoles.



La compañía de calificación dijo que veía una fuerte voluntad política para asegurar que los títulos del Tesoro sean honrados en su totalidad y a tiempo.



Fitch también abordó el presupuesto del gobierno, un asunto aparte, diciendo que si no hay acuerdo sobre un plan de gastos y el gobierno cierra, no tendría un impacto directo en la calificación de Estados Unidos.



Sin embargo, "resaltaría cómo las divisiones políticas plantean desafíos al proceso presupuestario", escribieron los analistas.



El Tesoro ya está empleando medidas extraordinarias para evitar una cesación de pagos, aunque no ha dicho exactamente cuándo es la fecha límite final para elevar el límite de la deuda.



El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que el Congreso debe actuar antes del 29 de septiembre para elevar el límite de deuda, mientras que los analistas de Wall Street estiman que Estados Unidos podría agotar su autoridad de préstamos a mediados de octubre.



Ese calendario está en línea con un pronóstico esbozado en junio por la Oficina de Presupuesto del Congreso. La suspensión previa del tope de la deuda terminó en marzo.



El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo el lunes que veía "cero posibilidades" de que el Congreso no levante el límite de la deuda.



El martes en Arizona, el presidente Donald Trump amenazó con un cierre del gobierno si el Congreso no financia un muro fronterizo con México.



Las amenazas del presidente Donald Trump de cerrar el gobierno provocaron preocupaciones en el Capitolio y podrían complicar el trabajo del Congreso de elevar el techo de la deuda.



El Congreso debe aprobar una medida de gasto para mantener el gobierno abierto para el 30 de septiembre, y al mismo tiempo se enfrenta a una fecha límite para elevar el límite de la deuda del país.



Los líderes de los republicanos aún no tienen un plan de cómo proceder, pero un escenario probable es el de empaquetar las dos medidas juntas para llevarlas al escritorio del presidente.



La amenaza de cierre de Trump puede ser sólo parte de la rutina que emplea en las negociaciones, pero todavía plantea el escenario de un enfrentamiento que potencialmente sacuda al mercado.



Trump ha dejado claro durante meses que no estaba feliz con el último acuerdo de gastos bipartidista de mayo porque no financió un nuevo muro en la frontera sur, su promesa de campaña.



En ese momento dijo en Twitter que podría ser necesario un "buen" cierre del gobierno para obligar a los demócratas a hacer concesiones.



El presidente ha solicitado mil millones de dólares para la construcción del muro, que los demócratas han rechazado ampliamente.



Si bien la Cámara ha aprobado un paquete de proyectos de ley de gasto que contienen financiamiento del muro, la medida no cuenta con el apoyo de los 60 senadores necesarios para aprobarlo en el Senado.



Ahora, el presidente ha sugerido que vetaría un proyecto de ley de gastos que no financie el muro.