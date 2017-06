WisdomTree Investments: pese a inestabilidad política, México es bueno para invertir

Pese a la inestabilidad política que hay en México y en otros países del mundo, sigue representando una economía clave para la inversión financiera, afirmó WisdomTree Investments.



Jonathan Steinberg, director general de la firma financiera con sede en Nueva York, garantizó que "existe mucha inestabilidad política en Estados Unidos, en México, en Reino Unido, pero nosotros seguimos adelante, no importa qué tan difícil sea. No nos vamos a ir de México".

Añadió que cuando hablan de la política mundial actual, es válido decir que van a perdurar en economías como la mexicana.



WisdomTree Investments cumple siete años de haber llegado al Segmento Global de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y que actualmente tienen 40 Exchange Traded Funds (ETF's o Fondos Cotizados) listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), con 532 millones de dólares en México.



De eso modo, se lanzó el WisdomTree Global ex-México Equity Fund (XMX), un ETF que está diseñado bajo los lineamientos del régimen de inversión de las Afores para que tengan exposición en los mercados internacionales y poder reducir los impactos de la volatilidad, y listado en el SIC.



De acuerdo con Ignacio Armendáriz, director general de Compass Investments México, socio de WisdomTree en nuestro país, este nuevo ETF replica mercados emergentes y desarrollados, excluyendo México, que están permitidos por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).



Armendáriz precisó que las Afores pueden invertir un 20 por ciento de sus activos en instrumentos internacionales, pero actualmente utilizan el 13 por ciento, por lo que todavía hay margen para seguir invirtiendo, toda vez que las propias administradoras están pidiendo ampliar ese régimen.



Actualmente, el SIC tiene mil 217 instrumentos listados, entre los que destacan en su mayoría, 580 son ETF's, y representan el 35 por ciento de la operación en la BMV.



Con aproximadamente 45.1 millones de dólares de activos bajo gestión a nivel global y uno de los más grandes patrocinadores de ETF's, WisdomTree pronostica que México no se quedará atrás a nivel mundial.

México está abierto a ofertas accionarias



El panorama está más tranquilo para que el mercado de capitales se mantenga positivo y más abierto a ofertas públicas accionarias en el país, afirmó José-Oriol Bosch Par.



El director general del Grupo de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) explicó que a principios del año, el panorama era que se acababa el TLCAN, y hoy estamos viendo que habrá una renegociación favorable para las tres partes.



"El panorama es muy diferente, sobre todo en la parte comercial en México y eso es una buena noticia para los activos financieros mexicanos", destacó Bosch Par.



En entrevista, el directivo de la BMV recordó que a principios de año se tuvieron expectativas negativas a nivel global y México fue uno de los primeros países en tener un IPO importante, que fue el caso de Cuervo.



"Ahora se realizó la oferta accionaria de un nuevo banco, una institución financiera local, Banco del Bajío (BBAJIO), eso es muy bueno para el mercado y aún antes de las elecciones en el Estado de México. El viernes de la semana pasada, los mercados estaban tranquilos; el S&P/BMV IPC arriba de los 49 mil puntos y el tipo de cambio sobre los 18.50 pesos por dólar. Las noticias que han ido saliendo se han reflejado en los mercados. Esperamos tener un buen año", declaró.



Aclaró, sin embargo, "que existe el riesgo de algún movimiento global que nos pueda frenar".