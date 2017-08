Visa y Discover Financial le ponen un alto a grupos de odio

Visa y Discover Financial, dos de las instituciones financieras con mayor presencia en Estados Unidos y el mundo, adoptaron medidas en contra de organizaciones extremistas que incitan la violencia.



Discover anunció que ha puesto fin a sus acuerdos comerciales con este tipo de organizaciones. Visa, por su parte, cortó los lazos con diversos sitios web que promovían la violencia.



"A la luz de los acontecimientos recientes, estamos cancelando acuerdos comerciales con grupos de odio, dada la violencia alentada por sus puntos de vista extremistas", dijo Discover, con sede en Riverwoods, Illinois, el miércoles en una declaración por correo electrónico. "Las opiniones intolerantes y racistas de los grupos de odio son inconsistentes con nuestras creencias y prácticas. Aunque no compartimos sus opiniones, reconocemos su derecho a expresarlas, no importa cuán vergonzosas creamos que sean".



Visa revisó la lista de sitios de odio, organizaciones religiosas y grupos políticos que le proporcionaron algunas instituciones, dijo Amanda Pires, portavoz, en una declaración por correo electrónico. La compañía determinó que una serie de sitios no estaban cumpliendo con las políticas de uso aceptable o estaban realizando actividades ilegales.



"Por esta razón, estos sitios ya no pueden aceptar pagos con Visa", dijo Pires. "Visa, sin embargo, no restringe las transacciones que son legales e implican la libertad de expresión o la expresión legal de opiniones, incluso si creemos que la organización o sus posturas son ofensivas".



Visa y Discover se negaron a decir con cuántos grupos estaban cancelando acuerdos, o identificarlos.



Mastercard dijo que continuará monitoreando activamente el uso de su red por parte de sitios web que "fomentan o incitan ilegalmente a la violencia", según un comunicado del portavoz Seth Eisen. Si la red se entera de una actividad que es ilegal o viola sus reglas, entonces trabajará con el banco del comerciante para asegurar que la actividad se detenga, dijo Eisen.



Grupos activistas han pedido a las principales compañías de tarjetas de crédito que dejen de prestar servicios financieros a grupos como los supremacistas blancos.



Color of Change, un grupo de defensa de la justicia racial, dijo el lunes que los servicios financieros proporcionados por las principales compañías de tarjetas de crédito han estado facilitando los grupos de odio.



Esto se produjo después de los enfrentamientos en una marcha de nacionalistas blancos en Charlottesville, Virginia, que resultó en la muerte de una mujer.



