Venezuela y Siria conspiraron para vender petróleo prohibido a EU

Siria y Venezuela conspiraron en los últimos años para evadir las sanciones internacionales contra Siria a través de un acuerdo secreto para transportar su crudo a través de Rusia hasta el Caribe.



El plan, que no se había divulgado previamente, tenía como objetivo vender petróleo sirio con un gran descuento a Venezuela a través de una empresa 'fantasma' rusa, que lo enviaba a Aruba para refinar y distribuir a estaciones de servicio en Estados Unidos y otros lugares, según docenas de correos electrónicos, documentos y entrevistas.



El plan, que no se ejecutó, indica hasta dónde están dispuestas a llegar dos naciones parias para evadir las normas internacionales.



El presidente de Siria, Bashar al-Assad, desacreditado en reiteradas oportunidades durante los últimos seis años en tanto cientos de miles de sus ciudadanos han muerto en una brutal guerra civil, se aferra firmemente al poder.



En el caso de Venezuela, el plan forma parte de una agenda internacional, iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez, que convirtió al país en aliado de Irán y Cuba.



Ahora, bajo el liderazgo de su acosado discípulo, Nicolás Maduro, Venezuela necesita con desesperación efectivo después de años de que una mala gestión de Gobierno ha llevado la producción de petróleo a su nivel más bajo en 30 años, y ha sumido la economía en una depresión y ha causado semanas de terribles protestas a nivel nacional.



La iniciativa siria pone de relieve las ambiciones internacionales de Venezuela, indicando que su actual crisis podría tener repercusiones mucho más allá de sus costas.

PLAN DEL CARIBE



No está claro si el plan todavía está siendo considerado. Un protagonista clave, Wilmer Ruperti, operador petrolero venezolano que se hizo enormemente rico gracias a su proximidad con la dirigencia del país, admitió en una entrevista telefónica su participación, pero dijo que ya no tenía ninguna intervención.



Funcionarios sirios lo contactaron a comienzos de 2012 durante una fiesta en el Club Sirio de Caracas.



En ese momento, Ruperti comenzó a alquilar una lujosa casa de huéspedes en la costa norte de Aruba para explorar una refinería y conocer a un agente de bienes raíces local, Oscar Helmeyer.



Tenía la mira puesta en una planta que acababa de ser cerrada por sus propietarios, Valero Energy, con sede en San Antonio, generando un desempleo masivo en la isla.



Ruperti se ofreció a pagar a Helmeyer 15 millones de dólares por su ayuda para comprar la refinería, una de las más grandes del mundo, pero finalmente la petrolera estatal venezolana la arrendó.



En una entrevista, Helmeyer dijo que Ruperti también se reunió con el primer ministro de Aruba, Mike Eman, y otro alto funcionario, Mike de Meza. Ambos rechazaron reiteradas solicitudes de entrevistas.



En una carta al entonces embajador de Siria en Venezuela Ghassan Abbas, fechada en septiembre de 2012, Ruperti dijo que el objetivo del plan sería "evitar el boicot que han implementado los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea".

1 "PATRIA SOCIALISTA"



Propuso encabezar un grupo empresarial llamado 'Sirius venezolano' y recomendó un contrato a cinco años para suministrar entre 50 mil y 200 mil barriles diarios de crudo sirio, así como también capacidad de almacenamiento para otros 6 millones de barriles sirios. Estampado bajo la firma de Ruperti, en cursiva negrita: "Patria socialista, vamos a ganar y vamos a vivir".



Lo que siguió fue una cadena de comunicaciones entre funcionarios sirios y venezolanos que incluyó a varios ejecutivos de Citgo Petroleum con sede en Houston, la subsidiaria estadounidense de PDVSA, o Petróleos de Venezuela, según dos personas al tanto de las conversaciones.



Una nota del embajador Abbas instaba a un funcionario venezolano a viajar a Damasco para discutir los volúmenes, los términos y las condiciones del acuerdo.



En la entrevista telefónica desde Caracas, Ruperti dijo que el acuerdo petrolero no tenía la intención de hacer una declaración política. “Era una solución logística para ganar mucho dinero”, dijo.



PDVSA no respondió a solicitudes de comentarios. Un representante de Citgo dijo que la empresa “no está considerando y no considerará importaciones de crudo sirio para abastecer la Citgo Aruba Refinery. La compañía está comprometida con la operación de Citgo Aruba Refinery conforme a todas las leyes vigentes, y estas incluyen todas las sanciones de EU".



Abbas no pudo ser contactado para formular comentarios.

1 CONFLICTO DE TRUMP

Citgo atrajo la atención en Washington a principios de este año, cuando donó 500 mil dólares al comité responsable de organizar la ceremonia de juramentación del presidente Donald Trump, una cantidad que excedió los regalos de Shell, de Walmart y de la mayoría de las otras compañías de los EU.



La donación plantea preocupaciones sobre cómo un Gobierno extranjero podría tratar de comprar influencia dentro de la Oficina Oval, de acuerdo con Richard Painter, quien fungió como consejero de ética de la Casa Blanca bajo la presidencia de George W. Bush y ha sido crítico de la administración Trump.



El regalo de inauguración de Citgo ocurrió después de que un grupo bipartidista de senadores estadounidenses dijo que la "infraestructura crítica de energía" en Estados Unidos, propiedad de Citgo, podría llegar a manos de la gigante rusa Rosneft.



PDVSA utilizó el 49.9 por ciento de sus acciones de Citgo como garantía para un préstamo de Rosneft el año pasado, según un informe financiero del 30 de noviembre presentado en Delaware.



Senadores, entre ellos Marco Rubio, republicano de la Florida, y Bob Menendez, demócrata de Nueva Jersey, dijeron que la compra de bonos adicionales de PDVSA por parte de la empresa rusa en el mercado abierto elevaría su potencial de propiedad total, si PDVSA fallara, a más del 50 por ciento.



El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo la semana pasada que, en caso de un incumplimiento de PDVSA, el préstamo de Citgo a Rusia será revisado por el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, lo que podría descarrilar tratos sobre cuestiones de seguridad nacional.



Estados Unidos es el mayor comprador de crudo venezolano, y Citgo ocupa la mayor proporción de esas importaciones, según un análisis de los datos del Gobierno estadounidense compilado por Bloomberg.



POSIBLE CESE



Para muchos en Aruba, saber de un acuerdo de refinación que habría incluido al petróleo sirio ha llegado como un shock.



Funcionarios de Estados Unidos han dicho que incluso la planificación de este tipo de acuerdo viola las sanciones internacionales. Alvin Koolman, alto funcionario de la refinería estatal de Aruba, Refineria di Aruba, dijo en una entrevista que la compañía investigará los intentos de violar las sanciones en la instalación, además dijo que cooperará con los funcionarios estadounidenses.



"Si algo como esto viene por debajo del agua, se detendrá", dijo Koolman en la sede de la compañía en San Nicolás, Aruba.



La instalación no ha procesado petróleo desde que Citgo firmó el contrato de arrendamiento, dijo Koolman, y no hay pruebas de que los petroleros tomen realmente la ruta de Siria a Rusia hacia el Caribe, según datos de envío registrados por Bloomberg.



PEÓN POLÍTICO



Mientras que muchos funcionarios de Aruba dicen que no tenían conocimiento del plan petrolero de Siria, las elecciones parlamentarias de ese país se celebran en septiembre y la refinería puede convertirse en un peón político, porque su cierre causó mucho sufrimiento y desempleo.



Cuando Valero Energy cerró las operaciones de la refinería, en marzo de 2012, fue el fin de uno de los mayores empleadores y la isla se hundió en una recesión.



Su economía es ahora la tercera más dependiente en el mundo del turismo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



En un reciente día de la semana, los únicos signos de vida en San Nicolás eran dos padrotes que vigilaban en las esquinas, mientras prostitutas venezolanas y colombianas con bikinis azules y amarillos posaban justo a casas abandonadas. Afuera de la entrada de la refinería, cinco burros continuaban su camino a través de un campo de cactus.



Pase lo que pase con la refinería, reabrir la trama descubierta plantea preguntas sobre posibles esfuerzos que no han sido expuestos.



"Siria está buscando alternativas y maneras de evadir la ley y han encontrado amigos en nuestro propio hemisferio", dijo Shannon O'Neil, investigador senior en estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores.



"Si Venezuela está dispuesta a pasar por todas estas contorsiones para ayudar al régimen de Assad, ¿qué más están dispuestos a hacer?", agregó.



: