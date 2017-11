Canadá se suma a México en propuesta de revisión, y no fin, del TLCAN cada 5 años

En la Quinta Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio el equipo México-Canadá se sigue fortaleciendo, dijo este lunes el jefe negociador de la delegación canadiense Steve Verheul.



En una entrevista dentro del Camino Real donde se están llevando a cabo las negociaciones de modernización del acuerdo trilateral señaló también que se está avanzando en el proceso general de renegociación.



“Estamos progresando. Canadá y México estamos trabajando muy juntos en efecto, muchos asuntos en común, muchos intereses en común”, declaró.



Por su parte Moisés Kalach, Director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que el equipo canadiense ya está adherido a la contrapropuesta de México para revisar el Tratado cada cinco años en vez de cancelarlo automáticamente cada quinquenio como propuso Estados Unidos.



“La propuesta de México a la cual se sumó Canadá es una propuesta que no haya muerte súbita, o sea que se haga una revisión del estatus de la negociación cada cinco años y que pudiera ser tan amplia como fuera necesario y que de esa propuesta pudieran salir planteamientos o cambios y se pasaran al grupo de Ministros.



“Que quede muy claro. No estamos en ningún momento aceptando 'sunse't”, señaló.



Kalach negó que hubiera una respuesta del equipo negociador de Estados Unidos a esta contrapropuesta, luego de una pregunta de EL FINANCERO.



“No hay respuesta de Estados Unidos. No se ha visto esa voluntad para ir avanzando del equipo americano”, declaró.



Los avances más importantes en esta Ronda que concluye mañana se han dado en temas sanitarios, fitosanitarios, comercio digital, buenas prácticas regulatorias y telecomunicaciones



Esta última una discusión que continua pero donde “estamos viendo avances”, según otra fuente relacionada al proceso.



Como publicó este diario México está buscando un capitulo exclusivo para el sector energético, al cual Kalach se refirió como uno de suma importancia para reflejar la nueva realidad de la reforma energética.



“Es muy importante que se pueda integrar ya sea con un capitulo exclusivo o dentro de todo el Tratado, pero lo importante es el contenido y que se reafirme la reforma energética”, indicó.



Sobre el tema laboral en el cual los sindicatos canadienses especialmente han pedido un incremento al salario mínimo mexicano, dijo que la mesa se abrió y cerró de forma normal, pero sin discusión sobre el tema de pagos.



Respecto a las próximas rondas, calificó a la de diciembre a celebrarse en Washington como un proceso intermedio.



“La están llamando ronda intermedia o ‘mini ronda’. Lo importante es que no vamos a sacrificar el contenido por avanzar más rápido si acaba en marzo es después lo importante es la calidad”, declaró Kalach en el Camino Real.