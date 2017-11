Un año después, Trump mueve poco a EU

Apenas unos días después del triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el 8 de noviembre de 2016, Citigroup, el tercer mayor banco de ese país, advirtió que las propuestas económicas del republicano podrían conducir a la economía global a una recesión.



Un año después, la economía de EU mantiene un crecimiento económico estable y la probabilidad de recesión ha bajado. Según analistas entrevistados, el ritmo de crecimiento, las condiciones de pleno empleo y el repunte de la inflación en Estados Unidos no han sido un reflejo de políticas económicas implementadas por el presidente actual, sino reflejo de las instrumentadas años atrás.

***

Mario Campa, fundador de la firma de análisis Latam PM, dijo que en los tres primeros trimestres de la administración Trump el crecimiento económico estuvo por encima de lo esperado, pero no es méritos de su gobierno, sino porque ha cosechado años de políticas monetaria y fiscal expansiva.



“Lo más esperado es su reforma fiscal y aún no se materializa”.

“Si la reforma fiscal es aprobada, el precio del petróleo continúa subiendo y comenzamos a ver presiones salariales a causa de lo apretado del mercado laboral, es muy probable que veamos brotes inflacionarios a partir del próximo año”, indicó Campa.



En caso de concretarse este escenario, añadió, la Reserva Federal tendrá que comenzar a subir tasas a un ritmo quizá mayor a lo actualmente esperado y ahí es cuando se podrá realmente hacer un juicio de la administración Trump.



Otro frente que el presidente de Estados Unidos mantiene abierto es el comercial. Durante su campaña prometió reducir el déficit fiscal de su país a través de mejores tratados comerciales, sin embargo éste se ha incrementado. En el último año, el déficit creció 6.2 por ciento, mientras que desde que asumió la presidencia creció 10.3 por ciento, de acuerdo con datos del Buró de Censos.



“Trump heredó una economía moderadamente saludable y hasta ahora no lo ha arruinado”, dijo recientemente Justin Fox, columnista de Bloomberg y director editorial de Bloomberg Business Review.



MÉXICO, CON ‘EFECTO TRUMP’



Alejandro Cervantes, economista senior de Banorte, expuso que la inversión fija bruta en México es uno de los indicadores donde se puede ver el “efecto Trump”.



“Hemos visto una fuerte desaceleración en los ocho primeros meses del año, a pesar de que la capacidad utilizada de las empresas, particularmente manufactureras, está en máximos históricos”, dijo.



LAS INVERSIONES GANADORAS Y PERDEDORAS



Desde que Donald Trump ganó las votaciones hace un año, los mercados accionarios han sido favorecidos, afectando al mercado de divisas y de deuda.



Las bolsas son impulsadas por la mejoría en la economía de EU, reportes positivos de las empresas y por la expectativa favorable del programa de apoyo económico y fiscal. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq acumulan alzas de 28.5, 21.1 y 30.3 por ciento en el último año, prolongado la mayor expansión del siglo.



En tanto, la debilidad del dólar ha ayudado a elevar la competitividad del sector exportador de Estados Unidos. El índice que mide el comportamiento de esta divisa frente a una canasta de diez monedas cayó 1.3 por ciento en un año.