UBS también 'le da la espalda' al bitcoin

El presidente de UBS, Axel Weber, dijo que el banco suizo no comercializará el bitcoin ni lo ofrecerá a sus clientes minoristas ya que una mayor regulación podría provocar una caída "enorme" de su valor.



"Es algo donde el precio no está muy claro", dijo Weber en una entrevista este miércoles con Bloomberg TV en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.



"Tememos que en el futuro si estas inversiones implosionan y el mercado se corrige, los inversores dirán ’¿quién nos vendió esto?’"



Hay numerosas señales de que habrá una mayor regulación en el futuro. Corea del Sur está debatiendo una posible prohibición de los mercados de la moneda digital ante el temor a operaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos, mientras que China ha estado a la vanguardia de un intento por controlar la tecnología.



La Comisión Europea dijo este mes que podría intensificar la regulación de las monedas virtuales debido a las señales de una burbuja de precios. En Europa, Nordea Bank prohibió a sus empleados negociar con bitcoin y otras criptomonedas.



Hay muy poca elasticidad en la oferta de bitcoin, por lo que cada aumento en la demanda da lugar a un aumento directo del precio, aseguró el presidente de UBS. Weber pidió a los reguladores que "se centren" en esa criptodivisa.



Aproximadamente a las 08:36 horas de la Ciudad de México, la moneda digital se cotizaba en 11 mil 362 dólares, con un alza de 3.65 por ciento.



’Moneda falsa’



Ejecutivos de banca de toda Europa han expresado sus dudas sobre la criptomoneda como inversión.



Bitcoin es una moneda 'falsa' y los Gobiernos no pueden aceptar un creciente mercado de dinero no impreso por un país, declaró el presidente del consejo de administración de VTB Bank de Rusia, Andrey Kostin, a Bloomberg TV y agregó que "no hay un gran futuro" para la moneda digital.



El consejero delegado de Credit Suisse, Tidjane Thiam, explicó en noviembre que bitcoin es "la propia definición de una burbuja".



Aparte de las criptomonedas, Weber también citó las propiedades inmobiliarias en Suiza y otros países como posibles burbujas, y agregó que la tasa de vacantes está aumentando, lo que probablemente dará lugar a impagos en los préstamos.



Eso podría llevar a una "corrección más amplia" del mercado inmobiliario, dijo Weber.