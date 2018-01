UBS México prevé año difícil por elecciones

En 2018, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las elecciones federales, el recorte de impuestos en Estados Unidos, el aumento de la inflación y de las tasas de interés anticipan un año complicado.



Emilio Mahuad, recién nombrado director general de UBS México, indicó que “el 2018 se ve muy complicado, creo que en 20 años en este negocio no ha habido un año que digamos que se ve muy bien, eso es parte de la estrategia que queremos lograr es mantener el enfoque y ver dónde están las necesidades de los clientes, podremos mejorar pero es muy incierto, a medida que se vayan destapando las distintas cartas de incertidumbre ya sea TLCAN, elecciones, el recorte de impuestos en Estados Unidos”, apuntó.



En entrevista, tras asumir en días pasados la dirección general de la entidad financiera, tras estar al frente durante cuatro años de la dirección de banca de inversión dentro de la misma institución, comentó que se enfocará en seguir impulsando el crecimiento de la plataforma de negocios en México, “aun cuando hay en todos una visión de incertidumbre sobre 2018, “pero esa incertidumbre a veces crea también oportunidades”.



Por eso están dijo, relativamente positivos de que en los primeros meses del año, muchas de las transacciones “que no cuajaron” al cierre de este año se puedan anunciar y concretar en la primera mitad del 2018.



Indicó que 2017 fue “para todos nosotros un año complicado, lo pienso como un año que hubo dos caras de la moneda, la primera mitad fue muy, muy complicada, en el negocio de banca de inversión se tuvieron muy pocas transacciones tanto de colocaciones de capital, de deuda, como de fusiones y adquisiciones, porque la confianza e incertidumbre hace que la toma de decisiones de los distintos consejos de administraciones tomen un poco más de tiempo”.



En la segunda mitad, indicó, se aclaró el panorama, se incrementó la actividad en el negocio de levantamiento de capital, deuda y asesoría, ”pudimos agarrar una buena parte proporcional de cuota de mercado, hicimos entre 10 y 11 transacciones en 2017, la mitad de colocaciones de acciones y bonos con inversionistas internacionales, y hay varias transacciones para ventas o compras de sus negocios, y hoy ya no pudimos cerrar varias en 2017, pero hay buena confianza de comprador y vendedor, que involucran compañías mexicanas y extranjeras que siguen apostando en el mediano y largo plazo en el país”.



Reforma fiscal en EU



Mahuad apuntó que con la reforma fiscal en EU estiman que a nivel global las empresas busquen esas ventajas fiscales, mientras que los corporativos mexicanos hay dos acciones que pueden tomar.



Una es que, empresas nacionales que apenas estén buscando entrar a EU podrían aprovechar esa opción y aquellas que ya operan en ese país podrían beneficiarse al incrementar su actividad en el vecino del norte.