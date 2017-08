UBS Bank prepara su retiro de México

A diez años de haber arrancado como institución de banca múltiple, UBS Bank México se encuentra en los trámites finales para cerrar sus operaciones en México, proceso que se prevé concluir en noviembre de este año.



UBS fue de las instituciones que no aprobaron la evaluación Anual de Desempeño que se estableció en la Reforma Financiera, que califica si el banco cumple con el servicio para lo que le fue otorgada la licencia bancaria, aunque esto no fue la causa para cerrar sus operaciones en el país, sino por decisión de su matriz.



El banco suizo inició operaciones el 2 de mayo de 2007 y tiene entre sus actividades principales operaciones de inversión, compra-venta de valores y operaciones de reporto con instrumentos financieros. Su casa matriz informó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 21 de septiembre de 2016 que tomó la decisión estratégica de cerrar operaciones de UBS Bank en México, con la consecuente disolución del UBS Grupo Financiero.



A partir de esa fecha, la filial mexicana inició la transferencia gradual de la operación a su filial UBS Casa de Bolsa, en específico las operaciones relativas a renta fija para clientes institucionales, así como para los clientes de banca privada, ya que sólo se quedarán con la licencia de casa de bolsa en el país.



Este proceso, según informaron a las autoridades, deberá ser concluido en un periodo aproximado de 12 meses, por lo que la fecha programada para concluir dicha migración de operaciones es noviembre de 2017. El banco aseguró que el número de empleados y capital invertido no sufrirá cambios relevantes derivado de este proceso de reorganización.



Aunque las operaciones del banco pasarán a la casa de bolsa, queda aún pendiente la decisión sobre su disolución y liquidación o venta de la licencia bancaria de UBS.



PENDIENTE DEUTSCHE BANK

Por otra parte, el próximo 29 de octubre se cumplen dos años del anuncio hecho por la casa matriz Deutsche Bank AG, de que como parte de sus estrategias a seguir en los próximos años se retiraría de 10 países, entre ellos México.



En el reporte al segundo trimestre informó a las autoridades que actualmente no cuentan con una estrategia operativa con relación a lo anunciado por la casa matriz, ni los posibles cambios de estructura organizacional y corporativa.



Indicaron que están evaluando distintas opciones y directrices que tendrá que seguir la institución en los próximos 12 a 36 meses, las cuales una vez definidas serán inmediatamente comunicadas a la CNBV.



Por ello, aun cuando el banco también fue reprobado en la Evaluación Anual de Desempeño, la institución bancaria continúa prestando sus servicios a clientes de la misma manera que lo ha hecho hasta el momento, aseguró. Se menciona que el banco se encuentra en el proceso de ser vendido a Investa Bank.

