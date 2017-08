Trump quiere una reforma tributaria en EU pronto, afirma asesor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pondrá en marcha la próxima semana una iniciativa para convencer al público de la necesidad de una reforma tributaria, en un intento por lograr una victoria legislativa antes de fin de año, publicó The Financial Times este viernes.



El director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, dijo en una entrevista al diario que Trump empezará su ofensiva durante un discurso el próximo miércoles en Misuri, en la primera de una serie de intervenciones que buscarán aumentar el respaldo de los ciudadanos a los planes del Gobierno.



"Estamos totalmente comprometidos con la reforma impositiva", dijo Cohn. "Empezando la semana que viene, la agenda y el calendario del presidente van a girar en torno a la reforma fiscal. Él (Trump) comenzará haciendo importantes declaraciones públicas que justifiquen los motivos de la reforma impositiva", añadió en la entrevista.



Aunque el asesor de la Casa Blanca destacó que el plan de reforma sería prioritario y central en la agenda del mandatario republicano, el Congreso controlado por su partido deberá enfrentar otros dos temas clave cuando retome las actividades tras el receso de verano el 5 de septiembre.



Los legisladores tienen que aprobar un aumento al límite de endeudamiento de Estados Unidos que le permita al Gobierno federal mantenerse en pie. Además, deberán aprobar al menos medidas temporales de gasto para que la administración no se paralice. En ambos casos cuentan con pocas semanas de plazo.



Consultado en la entrevista si el debate por el límite de deuda podría perjudicar el impulso a la reforma impositiva, Cohn dijo que "el Congreso tiene que aumentar el techo de endeudamiento, esa es la pura realidad" y eso sería en septiembre antes del proyecto de reforma fiscal.



"El punto clave es éste: la reforma impositiva es el foco número uno de la Casa Blanca en este momento", agregó Cohn.



El asesor señaló que miembros del Gobierno habían estado trabajando con el líder del Senado, Mitch McConnell, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y otros republicanos del Congreso en un "bosquejo y esqueleto" de la propuesta fiscal "y tenemos una buena estructura en la que acordamos".



Respecto de los contribuyentes particulares, Cohn dijo que el plan del presidente protegería las tres grandes deducciones de impuestos que pueden reclamar las personas: créditos hipotecarios, donaciones y ahorros para la jubilación.



Para las empresas, el Gobierno propone menores impuestos corporativos y eliminación de muchas de las deducciones que las compañías usan para reducir la carga fiscal que deben pagar, según el asesor.