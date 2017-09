Trump promete 1 mdd de su dinero para zonas afectadas por 'Harvey'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió desembolsar un millón de dólares de su propio dinero para ayudar a las zonas afectadas por el fenómeno meteorológico Harvey, dijo Sarah Huckabee, secretaria de prensa de la Casa Blanca, a reporteros este jueves.



"Él (Donald Trump) prometió un millón de dólares de su dinero personal para ayudar a personas de Texas y Lousiana", remarcó Sanders, citada por la cadena CNBC, y agregó que el presidente de EU aún no decide qué organización será la que done el dinero.



Ésta no es la primera vez que Trump ha hecho este tipo de actos. Por ejemplo, dos terceras partes de su salario como presidente los otorga a organizaciones gubernamentales como Servicio de Parques Nacionales y al Departamento de Educación.



Huckabee dijo que Trump viajará a Texas y a Lousiana este sábado.



Además de Trump, la Fundación Abbvie y la Fundación Alistate prometieron 1 y 1.55 millones de dólares, respectivamente.



El defensa estrella de la NFL de los Houston Texans ha acumulado 10 millones de dólares en donaciones que serán destinadas a las zonas afectadas.

