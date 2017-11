Trump ofrece acuerdos comerciales a países de Asia que jueguen limpio

El presidente Donald Trump dijo a los países asiáticos, ansiosos por que Estados Unidos siga comprometido con la región, que dejaría de participar en acuerdos multilaterales como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, en inglés), y se centraría en su lugar en pactos bilaterales, y sólo con aquellos países que jueguen según las reglas y no traten de explotar a Estados Unidos.



“Estados Unidos está preparado para trabajar con cada uno de los líderes presentes en este salón, para alcanzar un comercio de beneficio mutuo, que sea de interés tanto de sus países como del mío. Ése es el mensaje que quiero transmitir”, dijo Trump a los ejecutivos en la cumbre del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC, en inglés) en Danang, Vietnam.



“Haré acuerdos bilaterales con cualquier país del Indo-Pacífico que quiera ser nuestro socio y que acate los principios de comercio justo y recíproco. No vamos a dejar que se aprovechen de Estados Unidos nunca más”, afirmó.



Trump abandonó el TPP integrado por 12 países, un pacto que podría haber cubierto el 40 por ciento de la economía global, pocos días después de asumir la presidencia, argumentando que amenazaba los empleos en Estados Unidos. Socios regionales temen que su salida dé más poder a China.



Trump apenas mencionó a China, país que acababa de visitar tras reuniones con el presidente Xi Jinping, pero dejó en claro que no aceptaría lo que denominó prácticas comerciales depredatorias de China como el robo de propiedad intelectual.



Cuando Estados Unidos entre en una relación comercial, dijo Trump, “de ahora en adelante esperaremos que nuestros socios sigan las reglas fielmente, como lo hacemos nosotros. Esperamos que los mercados estén abiertos al mismo nivel en ambos lados y que la industria privada, y no planificadores gubernamentales, dirijan las inversiones. Lo contrario ha pasado por demasiado tiempo y en demasiados países”.



Trump también afirmó que aquellos que sigan las reglas serán los socios más cercanos a Estados Unidos y que su país está buscando lazos amigables en la región. “No soñamos con la dominación”, aseguró Trump. “No tomaremos decisiones con el fin de lograr poder o patronazgo”.



En su discurso, Trump se desvió un poco para elogiar los avances económicos en la región, citando específicamente a Vietnam y Filipinas, que son sedes de las dos cumbres globales (APEC y ASEAN). Las dos naciones aparecen primeras entre aquellos países donde el presidente de Estados Unidos genera mayor confianza en el público, muestran las encuestas.



Pero el llamamiento de Trump para acuerdos unilaterales choca con la postura de muchos miembros de la APEC. Las naciones asiáticas quieren acuerdos colectivos para fortalecer su posición en el escenario internacional, y una serie de restringidos acuerdos comerciales podría debilitar esa postura.



Trump llamó a los países de la región “luces brillantes, y no satélites de nadie”, en un sutil golpe a China, que se ve a sí mismo como el poder central en la región.



La decisión de Trump de abandonar el TPP, que incluye a Vietnam junto a Singapur, Malasia y Brunei, dejó a líderes de la región en búsqueda de señales que reafirmen su compromiso con el sudeste asiático.



Es una región que consume más de 100 mil millones de dólares en exportaciones estadounidenses cada año y donde Estados Unidos conduce docenas de grandes ejercicios militares de forma anual o bianual.