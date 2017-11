Trump logra acuerdos comerciales por 250 mil mdd en China, pero...

La cifra es espectacular: 250 mil millones de dólares en acuerdos obtenidos en China que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede usar para demostrar que está creando oportunidades para las empresas estadounidenses y también empleos.



La realidad, sin embargo, es que los cerca de 15 acuerdos que se dieron a conocer este jueves son en su mayor parte memorándums de entendimiento no vinculantes cuya materialización, si es que se concreta, podría llevar años.



Un día antes, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció acuerdos por 9 mil millones de dólares, muchos de ellos también memorándums de entendimiento con pocos detalles, más que contratos.



“Para mí se trata de una visita a la antigua, en que se acumulan los acuerdos para poder mostrar una gran cantidad”, dijo James McGregor, presidente para China de la firma consultora APCO Worldwide.



“Era lo habitual cuando Estados Unidos y China estaban fortaleciendo su relación, pero ahora China es una potencia empresarial global y tiene políticas industriales muy nocivas, por lo cual esto parece ingenuo. Sólo sirve para que el presidente Trump haga alarde de su capacidad negociadora”.



Tanto Trump como el presidente chino Xi Jinping elogiaron este jueves los acuerdos y los calificaron de ejemplos de cooperación positiva entre las mayores economías del mundo.



Al mismo tiempo, Xi dijo que China abriría su mercado de acuerdo con su propio “cronograma y su rumbo”, e instó al respeto de sus respectivas “diferencias”, lo que indica que a Trump le resultará más difícil presionarlo para inducir grandes cambios de política.



La naturaleza no vinculante de muchos de los acuerdos refleja una falta de planificación y trabajo previo a la visita de Trump a los efectos de cerrar acuerdos importantes u obtener concesiones de China, según dos funcionarios gubernamentales que pidieron que no se revelara su identidad en relación con deliberaciones privadas.



Las fuentes destacaron el hecho de que no hubo acuerdos para dar a las compañías estadounidenses mayor acceso a los mercados chinos ni abrir los mercados financieros chinos, algo que los inversores piden desde hace años.



Un alto funcionario de Trump reaccionó a los comentarios sobre la falta de metas y dijo que el presidente ha logrado establecer firmes relaciones con Xi, con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y con el mandatario de Corea del Sur, Moon Jae-in.



Eso contribuirá a resolver problemas mayores en el futuro, dijo el funcionario, que pidió conservar el anonimato.



Uno de los acuerdos más importantes fue un pacto de desarrollo conjunto de un proyecto de gas natural licuado en Alaska en el que participarán la estatal Alaska Gasoline, Sinopec, China Investment y Bank of China.



El proyecto, que Alaska impulsa desde hace años, implicaría una inversión total de 43 mil millones de dólares.



En una declaración conjunta en la que se anunció el acuerdo, Sinopec dijo que está “interesada en la posibilidad” de comprar GNL de Alaska.



Un funcionario chino dijo que el memorándum de entendimiento sólo demuestra la buena disposición de China hacia Trump y que concretar contratos reales llevaría años de negociaciones.