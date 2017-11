Trump contempla a Mohamed El-Erian para vicepresidencia de la Fed: WSJ

La Casa Blanca consideraría al economista Mohamed El-Erian como uno de los posibles candidatos a la vicepresidencia de la Reserva Federal, según fuentes consultadas por The Wall Street Journal (WSJ) este martes.



El último vicepresidente de la Fed fue Stanley Fischer, quien presentó su renuncia a mediados de septiembre, misma que se hizo efectiva en octubre.



Según el diario estadounidense, el proceso para seleccionar al 'número 2' de la Fed inició después de que el presidente Donald Trump nominara al actual gobernador del Banco Central, Jerome Powell, para estar al frente de la institución.



El-Erian es asesor económico en jefe de Allianz, fue CEO de PIMCO, una empresa de inversión, y fue asesor de Desarrollo Global durante la presidencia de Barack Obama.



Durante su carrera, el economista de 59 años ha colaborado en medios como Bloomberg y Financial Times. Además, es autor del libro Cuando los mercados chocan, editado por the New York Times y el WSJ.