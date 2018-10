Tres palancas que deben 'jalarse' para el crecimiento de la economía, según Banxico

El subgobernador del Banco de México, Manuel Ramos Francia, aseguró que no hay recetas mágicas, ni balas plateadas para hacer crecer a una economía si no se jalan las tres palancas de crecimiento: capital humano, incentivos y selección de inversión.

“No hay recetas mágicas, ni balas plateadas para hacer crecer a una economía. No se pueden formular reformas encaminadas a ello si no se consideran las palancas de crecimiento”, sentenció Ramos Francia.

Durante una comida, en el marco de la Tercera Convención Nacional de Afores, el subgobernador del banco central afirmó que "la economía de cualquier país es compleja y no se tiene una respuesta mágica, toda vez que el debate de las razones por las que México no crece es simplista y poco apropiado cuando no se toman en cuenta las palancas del crecimiento".

El crecimiento económico de México desde el 2001 hasta el segundo trimestre de 2018 es bastante constante en números reducidos, dijo Ramos, sin mucha varianza, por lo que crece entre 2.0 y 2.5 por ciento en promedio.

Ante la industria del Sistema de Ahorro para el Retiro, la autoridad monetaria explicó que la acumulación de capital es la primera palanca para que una economía logre crecer, en donde el experto enfatizó que es la educación y la capacitación lo esencial en una población que quiere mejorar su desarrollo económico.

“La escolaridad es fundamental y es el pilar inicial para la acumulación de capital humano, por lo mismo el entrenamiento y la capacitación es benéfico para una sociedad”, recalcó el subgobernador de Banxico.

La segunda palanca son los incentivos para que una sociedad invierta en tecnologías de punta.

Ramos Francia aseguró que, pese a que se afirma que la corrupción y la inseguridad afectan el dinamismo del crecimiento económico como una verdad de perogrullo, estos factores restan importantes puntos al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

“Aunque no se tiene todavía una medición como tal y aún hay muchas preguntas de cómo medirla, la corrupción y la inseguridad resultan costosos para el crecimiento”, sentenció Francia.

Así, la mala regulación afectan los incentivos y no se puede acumular capital humano que genere riqueza y crecimiento a este país.

El subgobernador que está a punto de terminar su mandato en el banco central destacó que el tercer pilar está en los incentivos a la inversión, toda vez que la productividad en el país está deprimida.

Añadió que es importante tener una cancha pareja en todas y cada una de las actividades productivas de México, de tal manera que la competencia leal vierta sus beneficios en el crecimiento y desarrollo económico del país.

“Es importante que se realicen reformas sean con base en las tres palancas del crecimiento y que las políticas sean redistributivas y que se ponga énfasis en que no se pueden descuidar ninguna de los tres agentes económicos que interactúan: mercado, gobierno y sociedad”, recalcó Ramos Francia.

Alertó que hay una enorme premura para agilizar estas palancas y mejorar los procesos productivos y la acumulación de capital monetario y humano.