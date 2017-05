Trabajadores en EU se toman más vacaciones

Los estadounidenses son notoriamente malos para tomar el poco tiempo que consiguen en sus trabajos. Pero hay una manera de lograr que la gente tome más vacaciones pagadas: darles más de ellas.



A medida que la economía se recupera las empresas ofrecen a los empleados mejores beneficios, incluyendo más días de vacaciones.



En 2016 los trabajadores de tiempo completo que cuentan con días remunerados libres en sus trabajos ganaron, en promedio, 22.6 días de vacaciones pagadas, hasta siete días más que el año previo, según una encuesta anual de Project: Time Off, una iniciativa financiada por la industria de viajes para conseguir que más gente tome vacaciones.



También utilizan más días, según la encuesta. El año pasado, tomaron un promedio de 16.8 días de descanso, algo más de medio día el tiempo tomado el año anterior. “Medio día es significativo”, dijo Katie Denis, directora sénior de Project: Time Off.



“En la recesión y después de ella, pueden haber sentido algo así como ‘tengo que estar allí, tengo que asegurarme de que mi trabajo es seguro, y no tomarme vacaciones varias veces al año’”, dijo Evren Esen, directora de programas de encuestas de la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos.



Esas actitudes no han desaparecido por completo. Más de la mitad de los trabajadores encuestados dejan pendiente un tiempo de vacaciones. La brecha entre el número de días que se les ofrece y el número de días que toman realmente no se reduce.