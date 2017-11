TPP sin EU está en ruta: Peña Nieto

Da Nang, Vietnam.- El Acuerdo de Asociación Transpacífico, sin Estados Unidos (TPP-11), “está en ruta”, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.



Al término de su participación en la XXV Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el mandatario, en mensaje a medios, dijo que se alcanzó un acuerdo para seguir adelante.



En este encuentro, no se pudo lograr el consenso de los líderes para relanzar el TPP-11 sin Estados Unidos, ya que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no estuvo de acuerdo con los términos del pacto.



No obstante, en el ámbito ministerial, los países que conforman el TPP-11 llegaron a un convenio para proceder con el acuerdo.



“Se avanzó en términos de acuerdos para la proyección que tendrá hacia adelante la negociación del TPP-11, que está en ruta, que sólo deja algunos capítulos por cerrar pero hubo el acuerdo para seguir adelante en este tema”, dijo el mandatario.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en enero pasado, tomó la decisión de sacar a su país del acuerdo, el cual había sido impulsado por su predecesor, Barack Obama.



Desde entonces, los otros 11 países del TPP han intentado hallar la forma de continuar en el pacto sin Estados Unidos.



De acuerdo con el político mexiquense, los líderes de la APEC “advertimos que los países que optaron o que han optado por el proteccionismo, o por medidas proteccionistas y que se han quedado aislados del crecimiento global y del desarrollo global realmente muy poco han logrado en términos de bienestar para sus sociedades”, dijo.

En contraste, añadió, los países que han optado con apertura y libre comercio han logrado a su interior mayor competitividad, mayores oportunidades para su población y mayor generación de empleo.



“Todos al final de cuentas, hablaron de, todos, incluido el presidente Trump hablaron en la mesa o en el retiro que sostuvimos nos pronunciamos abiertamente por impulsar el libre comercio. Cada quien, obviamente, con los matices, correspondientes o con visiones y el presidente Trump con la que él ha mantenido invariablemente”, detalló.



En un comunicado, los ministros anunciaron que llegaron a un convenio sobre los elementos centrales del “Acuerdo Integral y Progresista para el TPP”.