‘Tortillazo’ no se justifica, dice la Profeco

La delegación en Nuevo León de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que en Monterrey y su área metropolitana no se han registrado incrementos en el precio de la tortilla y que estarán al pendiente de cualquier abuso que se dé por parte de los comercios.



Rogelio Cerda Pérez, titular de la Profeco en la entidad, enfatizó que no permitirán especulaciones en el precio de la tortilla.



“Vamos a ser celosamente vigilantes de que los precios, no sólo de la tortilla sino de los productos de la canasta básica no se muevan”, comentó en conferencia.



El procurador calificó de infundada la declaración que hiciera el líder de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas de que el precio de incrementaría entre 1.5 y tres pesos.



“Es un anuncio sin sustento académico y alejado de un análisis económico que justifique su postura, al anticipar que el precio de la tortilla se incrementará. Nosotros como autoridad vigilante hemos hablado con ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales) y otros líderes del gremio de productores de la tortilla y nos han manifestado que no están de acuerdo y que no aumentarán el precio de la tortilla”, dijo.



Ante este entorno, Cerda Pérez concluyó que no existen condiciones que justifiquen un inminente aumento al precio de la tortilla, dado que hoy por hoy el precio del maíz blanco ha bajado un 11 por ciento, insumo principal para elaborar este artículo.