TLCAN sólo vería grandes cambios en reglas de origen: FocusEconomics

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no sufriría grandes cambios en la sustancia tras el proceso de renegociación, sólo se verían cambios significativos en las reglas de origen, propiedad intelectual y derechos de propiedad digital, según una encuesta realizada por la firma de análisis y pronósticos FocusEconomics.

“El TLCAN emergerá significativamente intacto. Vemos espacio para que los negociadores de Estados Unidos ablanden su posición, mientras México y Canadá ofrecen concesiones, permitiendo que un acuerdo sea alcanzado”, dijo Jesse Wheeler, analista de riesgo de país en BMI Research, uno de los encuestados.

De acuerdo con el 66.7 por ciento de los analistas económicos consultados por FocusEconomics, el acuerdo sólo tendría cambios menores; el 26.7 por ciento considera que sufriría cambios moderados; y el 6.7 por ciento cree que los cambios se verían a gran escala.

Moisés Kalach, director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales y parte del cuarto de junto, considera que la apreciación que resulta de la encuesta de la firma que emite pronósticos económicos no es correcta.

“Creo que no es correcta su apreciación, simplemente porque el número de capítulos que están cambiando de manera importante son casi virtualmente todos, entonces yo no creo que nada más sea eso (lo que cambie), creo que es un error de apreciación, creo que está haciendo un análisis un tanto simplista o están tratando de fijarse solamente en la parte más grande, va mucho más allá de reglas de origen”, dijo Kalach en entrevista con EL FINANCIERO.

Para Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado de asuntos internacionales de la Confederación Patronal de la República Mexicana, a pesar de que en el acuerdo hay temas estructurales, existen cambios importantes y significativos comparativamente con el TLCAN 1.O, éstos están relacionados con la modernización del acuerdo y los nuevos términos de negociación.

“Por ejemplo: comercio digital; el capítulo totalmente nuevo sobre anticorrupción (no había nada previamente). En capítulos como servicios financieros se incorporan temas nuevos como localización de servidores; estamos empujando un capítulo de género”, dijo el representante de la Coparmex en las mesas de negociación del acuerdo.

Fechas definitorias

Por otro lado, en la encuesta, casi la mitad de los analistas entrevistados previeron la obtención de un acuerdo en las negociaciones antes de las elecciones presidenciales en México primero de julio. El 20 por ciento cree que se obtendrá antes de que concluya el 2018; un número pequeño considera que el consenso se obtendrá antes del 6 de noviembre del 2018, y menos de 30 por ciento cree que se prolongará a 2019.

En el tema del cronograma del cierre del acuerdo, tanto la iniciativa privada como la pública involucrada en las negociaciones han comunicado previamente la existencia de una ventana de oportunidad abierta para materializar un cierre a mediados de mayo tomando en cuenta los tiempos políticos y de ratificación del acuerdo.

“Lo que hemos dicho es que esta ventana está abierta hoy y la ventana se cerrará por ahí de la segunda semana de mayo, y es una ventana que se alinea. Digamos que los calendarios de apoyo político están en estos tiempos, el famoso Trade Promotion Authority del lado americano está vigente y al mismo tiempo tienen ellos un congreso que todavía está vigente. Nosotros tenemos una cosa parecida, la administración con los calendarios del Senado estarían vigente en esta etapa”, dijo Kalach.

A pesar de que el empresario menciona que sí se puede cerrar un acuerdo en principio en ese periodo si existe voluntad política en los temas complicados, asegura que no hay prisa para concluir las negociaciones a mediados de mayo.

“De poder llegar a un buen acuerdo con la calidad que necesitamos lo haremos ahora, y si no se puede seguiremos adelante para lo que sigue y seguiremos negociando, no se nos acaba el calendario, se nos complican los tiempos políticos, pero no se nos acaba el calendario”, concluyó Kalach .

La encuesta FocusEconomics NAFTA se llevó a cabo entre el 6 y el 12 de abril y contó con la participación de 15 economistas de las principales instituciones de economía mundial, entre ellas BMI Research, Capital Economics y Euromonitor International.