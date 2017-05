Lo que resulte de la renegociación del TLCAN sentará precedente para las futuras negociaciones comerciales en el mundo, y aunque predomina la incertidumbre, las probabilidades apuntan a que el acuerdo permanezca en versión modernizada, coincidieron especialistas en comercio internacional.



“Lo mejor del TLCAN está por venir, ya se pagaron sus costos y ahora vienen sus frutos”, señaló Luis de la Calle, exnegociador comercial del gobierno mexicano y considera que no es creíble la amenaza de Trump de salirse del acuerdo comercial aun cuando hay una cláusula que lo permite.



“Estados Unidos no debe dictar los términos de la negociación y México no debe llegar con temor porque eso sería el fracaso”, señaló.



En su participación en el panel “México-Estados Unidos en la nueva era de la Relación Binacional”, el especialista advirtió que la negociación no será fácil pero hay disposición de los tres gobiernos para hacerla y la plataforma debe mantener los principios de universalidad y simetría que fueron la base del TLCAN cuando se firmó en 1994.





El banderazo de salida de la renegociación se dio una vez que el presidente Donald Trump envió al Congreso de Estados Unidos su intención formal de renegociar el acuerdo con más de 20 años de operación. Con visiones opuestas sobre si la negociación será simétrica entre los tres países o si hay un objetivo común, los especialistas destacaron que lo que resulte sentará precedente para el comercio internacional.



Para Frank Holder, director para América Latina de Berkeley Research Group, no existe claridad en lo que el presidente Trump quiere, las condiciones son asimétricas y las probabilidades de una negociación exitosa son muy bajas.



“La expectativa de resolver un problema que no existe hace difícil tener optimismo”, dijo, y reconoció que hay “aliados poderosos” de México, el empresariado y varios estados principalmente en los fronterizo, quienes desean profundizar la relación comercial.



“Mi predicción es que se ha abierto la caja de Pandora y veo muy difícil una negociación simétrica cuando los objetivos de los países son diferentes”, apuntó.



Entrevistado por El Financiero, dijo que en sus perspectivas ve un TLCAN renegociado, “pero implicará grandes desafíos para México porque debe hacer creer a Estados Unidos que ganará, ganando también él”.



Rafael Fernández de Castro, investigador del ITAM, dijo que la carga emocional negativa con la que llega México hace difícil el escenario, “es menos apetitoso para nuestros socios, el tema de la violencia ha afectado mucho”, agregó el también académico.