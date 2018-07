TLCAN 2.0 tiene que ser un acuerdo trilateral: Kalach

El representante de los empresarios en la renegociación del TLCAN, Moisés Kalach, secundó al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en el sentido de que se privilegiará alcanzar un acuerdo trilateral con Estados Unidos y Canadá, en respuesta a las declaraciones de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos dijo esta mañana que priorizaría un acuerdo con México sobre uno con su vecino del norte.

"Siempre he pedido que seamos cautelosos y no tomar literal las declaraciones, no porque no sean importantes, obviamente son muy importantes.

"Nosotros seguimos con la postura de que esto tiene que ser un acuerdo trilateral", dijo en entrevista con Víctor Piz en Al sonar la campana.

Kalach resaltó a demás que las negociaciones del TLCAN 2.0 se retomarán a partir del jueves 26 de julio en Washington.

El coordinador del 'Cuarto de Junto' indicó que ellos comenzarán a laborar desde el miércoles en la capital estadounidense previo al reinicio de las mesas.

También adelantó que se espera que haya avances en la negociación para materializar un principio de acuerdo en agosto

Sobre la transición, explicó que se han reunido con con parte del equipo de transición del nuevo gobierno, con quienes han reiterado que seguirán las mismas posiciones en la negociación que se han llevado hasta ahora.

"Nosotros obviamente ya tenemos los puentes hechos para que sea una transición suave, estamos muy cerca el sector privado con el nuevo equipo del presidente electo.

"Las posiciones siguen, nos ha ratificado que el equipo de transición del nuevo gobierno están alineados con las posiciones que ha tomado el país", detalló.