¿Cómo obtener la tarjeta para los que no tienen seguro médico?

Si no tienes seguro médico y estás buscando una alternativa para no quedar desprotegido, esta tarjeta puede ser una opción.



Solamente 8.8 por ciento de los mexicanos cuenta con un seguro de gastos médicos mayores y 17.3 por ciento del total de la población no tiene ningún tipo de protección, según un análisis realizado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) en 2016.



Ante ello, la tarjeta prepagada "DaarSalud" ofrece un seguro médico con cobertura en caso de accidentes; con un costo de mil 199 pesos durante un año.



El programa contempla además un paquete de servicios integrales respaldados por SURA Seguros y AARCO, promotora de seguros y fianzas.



“Está pensado en hacerlo fácil y simple”, dijo Alfonso Díaz, director de DAAR, filial de AARCO, y explicó a EL FINANCIERO que de momento sólo es posible adquirirla en las clínicas AMPM.



¿Cómo puedo obtenerla?



Por el momento, sólo en la red de clínicas AMPM ubicadas al interior de diversas estaciones del Metro de la Ciudad de México, entre ellas Tacubaya, San Lázaro, Mixcoac, Zaragoza, Tasqueña, Pantitlán, El Rosario, Martín Carrera, Tacuba, Ermita, Instituto del Petróleo, Candelaria, Central de Abasto.



¿Cuánto cuesta?



El precio del programa es de mil 199 pesos a cambio de una cobertura individual por 12 meses. Está la opción de pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito, y puede ser a mensualidades sin intereses según la institución bancaria.



¿Debo pasar un examen médico?



Sólo necesitas contestar un formulario de cinco preguntas:



1. ¿Tienes alguna invalidez?



2. ¿Te han diagnosticado diabetes?



3. ¿Te han diagnosticado cáncer?



4. ¿Has sentido malestares de forma no explicable o pérdida de apetito?



5. ¿Tienes una enfermedad crónica o requieres de vigilancia médica permanente?



¿Hasta qué edad puedo ser sujeto de su protección?



El rango de edad para ser candidato al programa es de 15 a 59 años.



¿Cuáles son los beneficios?



1. Recibir atención gratuita en las clínicas AMPM. Si requieres un servicio más especializado de 2° o 3° nivel, se te atiende en los hospitales del Grupo Torre Médica, que cuenta con dos hospitales y siete clínicas en la Ciudad de México y el Área Metropolitana.



2. Si te encuentras fuera de la Ciudad de México, vas al hospital de tu elección y únicamente pagando un deducible de 700 pesos tienes cobertura hasta por 32 mil 500, que deberás pagar por tu cuenta al momento y después solicitar el reembolso.



3. Incluye coberturas por caso de muerte accidental hasta por 42 mil 500 pesos; por cáncer, 14 mil pesos; y por gastos funerarios, 10 mil pesos.



4. Otorga cobertura para medicamentos y análisis clínicos por 250 pesos y consultas presenciales sin costo y con pase preferencial en las clínicas AMPM.



5. Ambulancia gratuita.



6. Consultas médicas telefónicas, asesorías nutricionales y psicológicas.



7. Llamadas ilimitadas a Estados Unidos y Canadá a través de un Call Center.



¿Cuánto debo esperar para poder disfrutar de la cobertura?



Para poder tener cobertura por accidente debes esperar que no te pase nada en los primeros 15 días y para recibir el apoyo por cáncer y funerario deberán haber transcurrido 90 días desde que te inscribiste al programa.