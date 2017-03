Tentaciones políticas, riesgo para la estabilidad económica de México: ABM

Caer en tentaciones de tomar decisiones políticas erróneas es el principal riesgo que la banca percibe como amenaza de la estabilidad macroeconómica del país, elemento esencial para un verdadero crecimiento económico y que ha sido sostén de la solidez del sistema financiero, advirtió Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).



En conferencia de prensa, previa a la inauguración oficial de los trabajos de la 80 Convención Bancaria en el puerto de Acapulco, destacó la solidez del sistema financiero posicionada en su mejor momento en la historia en otorgamiento del crédito.



Sin embargo, el reto es que “esta condición esencial para el desarrollo debe ser valorada, cuidada y construida por todos”, mencionó.



En un año previo a elecciones presidenciales puede haber el riesgo de que servidores públicos caigan en tentaciones de tomar decisiones que por miedo al descontento impacten la estabilidad macroeconómica y ejemplificó con la decisión de eliminar el subsidio a la gasolina.



Por otro lado, un reto que el sector deberá enfrentar es procurar que continúe el dinamismo del crédito en el país, lo que es algo retador debido a la tendencia alcista en la inflación, que históricamente reduce la demanda de crédito.



“Una inflación a la alza provoca una caída abrupta del crédito”, advirtió Robles Miaja, en su última conferencia de prensa como presidente de la ABM para se ceder el cargo a Marcos Martínez, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander, a partir del próximo viernes.



No obstante, advirtió que se mantiene la expectativa de sostener su crecimiento de dos dígitos en este año a través de estrategias para generar una verdadera demanda del crédito.



La influencia externa no queda fuera de los riesgos para el sistema financiero y el triunfo de populistas en los diferentes países con elecciones este año como en Alemania, "son choquese externos que me preocupan pero la banca esta bien capitalizado para enfrentarlos", apuntó.



Señaló que en México el sistema financiero podrá coordinarse con cualquier fuerza política que ocupe la presidencia a partir del próximo año.