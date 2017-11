Tendencia global se inclina por bajar los impuestos: PIIE

A nivel mundial la tendencia en los sistemas fiscales ha sido la de bajar el impuesto a las ganancias corporativas a cambio de establecer nuevas cargas tributarias como a las emisiones de carbono para compensar los ingresos para los gobiernos.



La tendencia mundial ubica en promedio el impuesto corporativo debajo de 25 por ciento, mientras que en México es del 30 por ciento y en Estados Unidos del 35 por ciento, señala un estudio del Instituto Peterson para la Economía Internacional (PIIE).



Desde 1986 el promedio del impuesto corporativo entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha bajado desde 49 a 23 por ciento. Sin embargo el Top 10 de países con las tasas más altas lo encabeza Estados Unidos con una tasa de 35 por ciento, seguido de Francia de 34.4 por ciento. Australia, Japón, India y México tienen una tasa de 30 por ciento, cada uno.



La tendencia global en los últimos 30 años ha dirigido a los sistemas fiscales a que la media del impuesto a las ganancias corporativas han bajado a entre 20 y 25 por ciento, pero a la par, casi cada país ha introducido impuestos al carbono e impuestos al ingreso personal que se han estabilizado entre 35 y 45 por ciento.



La propuesta presentada al Congreso de Estados Unidos plantea reducir la tasa del impuesto a las ganancias corporativas al 25 por ciento del actual 35 por ciento. En Francia también el presidente Emmanuel Macron anunció una iniciativa para armonizar los impuestos corporativos en toda Europa y declaró que Francia reduciría la tasa del impuesto corporativo al 25 por ciento en pos de dicha armonización.



En Japón se propuso bajarla tasa impositiva a menos del 30 por ciento y en Australia se planea reducirla al 25 por ciento para 2025.



“Con estos cambios en su lugar, la tasa de impuesto a la renta corporativa entre economías avanzadas y emergentes convergerán debajo del 25 por ciento”, señala el especialista.



ESTADOS UNIDOS CON UN SISTEMA FISCAL ATÍPICO



Estados Unidos ha tenido en los últimos años un sistema fiscal atípico con la tendencia global, mantiene altos impuestos corporativos o director personales, pero no tiene un impuesto al valor agregado o impuesto al carbono. Si el Congreso de ese país aprueba la propuesta de Trump de bajar de 35 a 25 por ciento el impuesto a las ganancias corporativas, deberían pensar también en aplicar otras cargas indirectas para compensar los menores ingresos, señala Simeon Djankov, investigador no residente en el Peterson Institute for International Economics (PIIE).



“Para alcanzar las tasas promedio de los países industriales avanzados y aumentar la competitividad, los Estados Unidos deberían reducir la tasa del impuesto corporativo en 10 a 15 puntos porcentuales y considerar un cambio a los impuestos indirectos como el IVA para compensar la pérdida de ingresos”, expone en el informe.



El sistema impositivo estadounidense, se basa principalmente en altos impuestos personales directos y corporativos y no tiene impuesto al valor agregado (IVA), ni impuesto sobre emisiones de carbono.



La tasa promedio de IVA en las economías avanzadas en 2017 fue del 19 por ciento y la media del impuesto sobre el carbono en 2016 fue de ocho dólares por tonelada de emisiones de CO2, con una amplia variación entre los países. Suecia cobra 130drs por tonelada, mientras que Polonia cobra 1.0 dólar por tonelada