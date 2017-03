Temas políticos no van con la banca, afirma Martínez

En los últimos años ha quedado claro que la labor de las instituciones bancarias es ‘realizar banca’ y los temas políticos no deben interferir en ello, afirmó Marcos Martinez, presidente entrante de la Asociación de Bancos de México (ABM).



En entrevista, indicó que el financiamiento continuará presentando un favorable desempeño en el futuro, ante la fortaleza que muestra la actividad económica.



Recordó que en su anterior periodo al frente del gremio bancario en el periodo de 2005 al 2007, en la parte política le tocaron momentos muy delicados y ese lapso le dejó en claro varias cosas. “La primera es que la banca hace banca, y en eso nos centramos, entonces y ahora. La banca está para servir a la ciudadanía mexicana, independientemente de su situación política, y de quién esté al frente en cualquier momento”, afirmó.



Detalló que en aquellos momentos complicados, en los que había incertidumbre, el comportamiento del crédito fue positivo, “al igual que ahora está siendo muy bueno, lo cual tiene que ver con que la banca está comprometida con lo que está haciendo”.



Puede haber buenos números vistos con pesimismo (...) no hay elementos para una crisis económica; no la vemos



META INCONCLUSA

Alcanzar una penetración de 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de este sexenio, como se planteó la administración actual, será complicado, reconoció Martínez Gavica, quien recibirá la estafeta de la presidencia de parte de Luis Robles para ser el dirigente número 82 en la historia del gremio desde 1928.



En su opinión, no sería recomendable forzar a las instituciones a alcanzar la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, “en el escenario que existía cuando se propuso esa meta, sin duda se hubiera alcanzado, pero actualmente no será posible”.



El presidente del Consejo de Santander México hoy toma posesión como dirigente del gremio financiero, función que desempeñó hace diez años.



En ese tiempo recordó, han habido cambios importantes; el primero es que el sistema financiero se ha desarrollado de una forma muy relevante, “somos un sistema financiero no sólo más robusto en todos los sentidos, y me refiero a su nivel de capitalización, a la sanidad, al tamaño de las carteras, al número de participantes y a la cobertura en las distintas áreas que significan la atención financiera en el país”.



La banca, aseguró, ha acompañado el crecimiento de México, y por la forma en que lo ha hecho diría que ha sido un factor muy importante para que el país se haya desarrollado de una forma tan importante como ha sucedido en los últimos 12 años.